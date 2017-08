Tras el desastre que generó a su paso el huracán Harvey por el sur de los Estados Unidos, llegó el momento de la reconstrucción y la ayuda internacional. Entre los que ofrecieron ayuda figura uno de los países más vilipendiados por la Casa Blanca: Venezuela, que ofreció hasta cinco millones de dólares.

Así lo hizo saber hoy el canciller bolivariano, Jorge Arreaza. El donativo se hará a través de Citgo, filial de Pdvsa, la petrolera estatal venezolana. El destino del dinero es “para apoyar a las familias afectadas de Houston y Corpus Christi, en colaboración y coordinación por supuesto con sus alcaldes, sus autoridades locales", dijo Arreaza.

Harvey significó todo un desafío para los estadounidenses, ante una crisis que recordaba la del huracán Katrina, que dejó Nueva Orleáns bajo el agua y casi sin ayuda, por la inacción del gobierno de George W. Bush. El huracán que azotó el golfo de México dejó 20 muertos y 17 mil evacuados en la zona de Houston.

El dinero de Citgo saldrá de “un porcentaje de las ventas”, según explicó el canciller, con el objetivo de ayudar en la “construcción y sustitución de viviendas”. Arreaza explicó que “cuando un estadounidense vaya a la gasolinera y llene su tanque con gasolina de Citgo estará aportando a su vez a la reconstrucción de las zonas afectadas".

Además, Venezuela pondrá a disposición “todo lo que la revolución bolivariana pueda aportar en este momento”. El ofrecimiento se formalizó con el envío de una carta a Lee McClenny, el encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas.

El gobierno de Trump aun no confirmó si aceptará la ayuda venezolana, mientras que el Departamento de Estado no quiso brindar precisiones. Trump se ha mostrado particularmente crítico con el gobierno de Maduro y en las últimas semanas dijo que no descartaba una intervención militar ante la grave crisis política que vive la nación caribeña. La semana pasada, el magnate republicano impuso sanciones financieras a Venezuela, por las cuales el país no puede comerciar bonos del gobierno y de Pdvsa, lo cual asfixia la economía del país.