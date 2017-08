La pesquisa no avanza

La familia de María de los Angeles Paris, la mujer que murió dentro de la comisaría 10ª, no cesa en su reclamo por justicia. Sus hermanos denunciaron ayer que la mujer tenía más de 90 hematomas en su cuerpo, cuando "se dijo que no había signos de violencia" y aseguraron que "nadie reconoció el cuerpo" en el Instituto Médico Legal. Además, dijeron que la mujer "tenía signos de médula osea en los pulmones, cuando ese tejido está dentro de los huesos y no puede salir si no hay fractura". Las irregularidades denunciadas van en aumento, por lo que ayer reclamaron una audiencia con el fiscal general Jorge Baclini, mientras esperan que se haga una nueva autopsia.

En tres días se cumplen cuatro meses del hecho y todavía no se hizo la reautopsia solicitada por la querella, ante las dudas que les dejó el primer estudio. "La fiscalía está cometiendo irregularidades. Estamos indiganados. Ni siquiera citaron a declarar al primer médico que la vio en la comisaría", relató Guillermo Paris.