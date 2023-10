¿Cuál es la distancia entre la poesía y la música? Una palabra con cadencia, una palabra que suena, palabras que dibujan líneas melódicas. La poesía como una forma de lenguaje situado entre la música y el texto, una suerte de palabra musicalizada o melodía hablada, que producen una experiencia sobre lo acontecido en el mismo momento de su emergencia, su lectura. No transmiten de manera bella un acontecimiento con su sentido a cuestas, producen la experiencia en el momento mismo que cobran vida, a través de su lectura o a través de la escucha.

La poesía no cierra el significado, lo abre; no explica, libera; no hace comprender, activa la imaginación; no ameseta, empuja al abismo. El jazz, música que sugiere con imágenes, explora y explota las posibilidades de un fraseo, hacedor de realidad en acto, abre los posibles sentidos, no cierra, no ofrece algo masticado y le otorga al escucha un protagonismo franco. ¿Escribir sobre música es como bailar sobre arquitectura? No lo creo, sería renunciar a la sublime experiencia de poner en diálogo lenguajes, precisamente una de las apuestas del recientemente aparecido disco La visión, de Juan Gabino, donde palabra y sonido se encuentran en ese particular espacio formado por la encrucijada del lenguaje sonoro del disco y el lenguaje escrito de la gacetilla del propio músico.

La visión es un caleidoscopio, una visión que crea colores y mundos, pero no con luz, sino con sonidos. Modo de visionar nuestro paso por esta tierra, dice Juan, pero lo que en primer lugar aparece como autorreferencial de inmediato se transforma en comunidad. No es solo la visión de un Juan Gabino, es la mirada, los ojos, los modos de observación y, por ello, también la memoria de una generación entera. Sí, la memoria, porque no hay visión sin memoria y este disco observa, escudriña interpelando la memoria desde la visión del escucha. León Rozitchner supo decir que la memoria no es sólo el acto de recordar, porque no se trata de una mera facultad mental. La visión, podríamos decir, no es acto de observar a partir de una facultad ocular. Es la imagen que guardada en las memorias nos remite a grafías del pasado por las que habitamos nuestros mundos presentes y futuros. La memoria es el modo en que cada momento se permite la experiencia de pensarse a sí mismo a partir de las huellas, los tajos y las heridas con las que carga. Por ello, no hay memoria sin referencia al sujeto que recuerda y éste anuda consigo experiencias que lo trascienden. Pese a que puede pasar como una música introspectiva, lo que hace Juan Gabino es música con una profunda respiración social.

La visión de Juan está formada por capas, en este disco hay una experiencia en la escucha, no se sale de la misma manera de la que se entró a escucharlo. Los títulos son sugerentes, a diferencia de lo que supo decir Ashley Kahn, que los nombres de las canciones en el Jazz refieren mayormente a ocurrencias del momento, en éste parece haber una especial referencia a experiencias que vinculan la palabra del título con la cosa de la música.

"Entre montañas" donde las diferentes métricas que componen la estructura del tema pretenden recrear las irregularidades de una geografía perturbada. Cimas escarpadas y laderas filosas, caminos estrechos e irregulares, el standar jadea, recorre esa geografía con constancia. Si el desierto era la obsesión por su vastedad y monotonía, en ese marco la montaña solo irrumpe como límite. Pero aquí no es límite, sino punto de partida, no está deshabitada sino que promueve compañía, el "entre" adjudica a otredades su posibilidad de existir. No se está "en", se está "entre", gesto provocativo, inestable, cambiante en tanto que las geografías mutan como también lo hacen las relaciones impulsadas por ese "entre".

Los cambios de ritmo, las irregularidades en el camino son también de la vida. ¿Esas métricas diferentes no expresan también las inestabilidades de la vida cotidiana? Los altibajos, el frenesí, el colapso. Ese repiqueteo con el ride que hace Sebastián Mamet al minuto de haber comenzado el tema, vestigios del jazz fusión o de un Tony Williams en esos convulsionados 70’s, empujan a una carrera que encuentra su punto con el ingreso del contrabajo de Jorge Palena.

"Buscando una solución", una composición que tributa una gestualidad clásica con su 4/4, el cuarteto, esa intro de piano de Mariano Ruggieri y el canto al unísono de la melodía que propone con la guitarra de Juan, recrea un viejo club de jazz en la gran manzana a mediados del siglo XX. “El abrazo” es como un espejo de agua donde la guitarra despliega una sutileza y se expande para darle cuerpo a una balada que te contiene, te cobija y que cuando modula no es más que para recordarte la calidez de ese abrazo.

El disco cierra con un último corte titulado “Renovarse”, una sugerente puerta de salida, una apuesta para lo que se viene. Sin embargo, también es un retorno. La experiencia de escucha hace que no salgamos de la misma manera de la que entramos, somos otros pero, al mismo tiempo, los mismos. Renovarse, Re Novus, volver a ser nuevo pero ese Re, ese volver implica emprender el camino no como Tabula rasa, sino con un equipaje a cuestas. Aquí se termina de anudar el tridente de memoria, visión y jazz. Visión como modo de un observar performativo, un ver (hacia) delante; memoria que es siempre desde un presente y hacia unos pendientes; Jazz cuyo combustible no está en copiar a la perfección lo hecho sino en exhumarlo, despertarlo a la vida y hacerle decir nuevas voces.

El viernes 20 de octubre el disco se presentará en vivo en el CEC (Rosario) a las 20.30, con entrada Libre y Gratuita, en el marco del espacio Jazz Corner.