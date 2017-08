La última audiencia

:

Mañana, desde las 10, se desarrollará la última de las audiencias convocadas por la Corte, pero ya no para escucha exposiciones de amicus curiae sino de los involucrados directa y formalmente en la causa. En primer lugar, serán escuchados los terceros voluntarios admitidos en el proceso, primero dos padres y luego cuatro docentes de alumnos de escuelas públicas salteñas. A continuación, expondrán representantes de qienes demandaron a la provincia por la ley de educación: representantes de la ong Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y padres de alumnos. Finalmente, hablará la ministra de Educación salteña, Analía Berruezo, firme defensora de la ley actualmente vigente.

Una de las madres que demandaron al Estado salteño, y que muy posiblemente hable durante la audiencia de hoy, adelantó a Página/12 que en la jornada se leerá parte de la carta abierta que su hija escribió en 2010, cuando tenía 8 años y se encontró con la obligación de cursar religión en la escuela. “Soy Eva, no soy católica, no soy de ninguna religión y en la escuela me siento discriminada, porque me preguntan si soy católica y le sdigo que no, entonces me dicen que soy menos, o chicas de otros grados se ríen de mí y por eso nos peleamos”, escribió la (por entonces) chiquita con letra cursiva, prolija, en una página a cuya copia pudo acceder este diario. “A veces me preguntan mis opiniones sobre la religión y yo les digo que a mí no me importa si ellos son católicos ni de ninguna religión, pero que en la escuela pública no deberían enseñar religión. Esta semana del milagro (N. de R.: una celebración religiosa a la que adhieren miles de salteños, que incluye feriado provincial y de la que participan, en forma oficial, los funcionarios de la gobernación provincial) y bueno todos los días, mi profesor abla (sic) de religión y no me interezo (sic) porque yo sí respeto a ellos y a ellas a nosotros los de demás religiones no”.