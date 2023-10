Ignacio Malcorra está listo para ser tiutlar en momento donde Miguel Russo encontró el mejor rendimiento de Cenntral en la temporada. Por eso los problemas del técnico canaya aparecen en cómo rearmar la formación con la vuelta del diez. Agustín Toledo y Maximiliano Lovera, los candidatos a salir para recibir pasado mañana a Vélez. El partido pone en juegos puntos relevantes para los canayas en su pelea por acceder a una copa internacional.

Russo encontró el equipo en los últimos partidos. Por rendimiento y por resultados. Por eso no urgía al equipo adelantar la vuelta de Malcorra. Pero el diez está recuperado. Ayer se mostró en la práctica con señales de que su recuperación es total y volverá al equipo el jueves a las 2045 para recibir a Vélez, en el tercer partido consecutivo de los canayas en el Gigante.

Pero el ingreso de Malcorra hoy es un problema táctico para Russo. Porque no hay a quién sacar por bajo rendimiento. Tomás O’Connor es el juvenil más destacado. Hoy su titularidad no amerita discusión. Toledo y Kevin Ortiz aparecen con trabajo coordinado en la marca en el mediocampo y la coordinación de sus movimientos pone a Russo con pocos argumentos para poner a Toledo en el banco. Por lo cual hoy por la mañana Russo no hará más que probar la formación con la salida de Lovera para permitir el ingreso de Malcorra. Lovera no logró aún ser un jugador influyente para el equipo y mostró solo algunas pinceladas de su talento. Es un jugador que reclama continuidad y no parece ser este el momento, al menos lo que piensa Russo.

Es que el partido con Vélez tiene mucho valor por los canayas. Las dos últimas victorias del equipo devolvieron a Central a zona de clasificación a copas internacionales. Pero si suma los tres puntos ante Vélez el próximo jueves el equipo de Russo se meterá en la pelea por acceder a los cuartos de final de Copa de la Liga.

Por otra parte, la Comisión Directiva de Central dio a conocer la nueva Memoria y Balance del club. El mismo está a disposición de los socios en la web de la institución y será considerado por los socios en la asamblea de Representantes que tendrá lugar en viernes 27 a las 18 en la subsede del Cruce Alberdi.