La artista visual Balbina Lightowler llega al Teatro Argentino de La Plata con “Piel de cardo”, una exposición individual en la que explora las extrañezas de la naturaleza a través de la experimentación plástica y la articulación de medios como la fotografía, la pintura, el dibujo y el grabado. La muestra se inaugurará este martes a las 16 horas y podrá visitarse durante todo el mes con entrada libre y gratuita.



“Siempre me interesó el tema del espacio, su representación, cómo lo percibimos, cómo se reconstruye y se imprime en nuestra memoria, qué elementos visuales y sensoriales intervienen en esa reconstrucción”, afirmó la artista Balbina Lightowler, que desde el 2001 lleva realizando exposiciones individuales en las que explora visualmente distintas dimensiones materiales de la naturaleza. “Observo cómo es ese espacio en la naturaleza, ya sea en una escala de observación macro o micro. Este interés por lo espacial es lo que, a su vez, me lleva a elegir los soportes transparentes, ya que me posibilitan generar superposiciones, sombras y contrastes con superficies opacas”, agregó.

Según contó Lightowler, su metodología de trabajo consiste en registrar fotográficamente “rincones, detalles y paisajes dentro del ámbito de lo natural”, que luego transfiere sobre materiales como pvc cristal, pet, o acrílico para intervenirlos a través de distintas técnicas. Esta práctica, que la artista fue perfeccionando a lo largo de los años, da como resultado toda una serie de instalaciones y cuadros donde las texturas y los colores ocupan un lugar privilegiado.

El poeta y escritor chileno Diego Alfaro Palma dijo que “como en el caso de una bióloga, trabaja con distintas pruebas: fotografías que luego serán cruzadas o alteradas en conjunto con otras fotografías. La primera versión decanta, adquiere profundidad, comienza a sugerir, para que al final sea la iluminación una de las tantas protagonistas: dependiendo de ella hallaremos surcos, vacíos, formas claras. Al igual que en un sueño o en un recuerdo de la infancia, volver a una de estas obras nunca será lo mismo y en eso completará el ojo hasta hacer de cada visita un encuentro más difuso”.

Abierta hasta el 5 de noviembre y podrá visitarse de forma gratuita de martes a sábados, de 16 a 19 horas.