Cinco albañiles atacaron a un vecino de 37 años que se había quejado por los ruidos de una obra de construcción junto a su casa de La Plata. Los obreros dejaron a Elías Yañez inconsciente en la calle tras la violenta agresión en patota que sufrió en la esquina de las calles 21 y 40, en el barrio Hipódromo. Los policías llegaron al lugar del hecho y uno de ellos también fue atacado por los trabajadores, quienes fueron detenidos en el acto. Sin embargo, a las horas los liberaron. "Me desperté muy temprano por los golpes que estaban dando a mi pared. El ruido era muy fuerte, con mazas, máquinas. Me acerqué a preguntarles a los albañiles si estaba la dueña, que quería hablar con ella, y me respondieron de manera agresiva", expresó el damnificado. "Entre insultos, se vinieron directamente hacia mí. Yo iba caminando en retroceso tratando de alejarlos de la zona donde está mi casa. Después comenzaron a golpearme sin mediar palabra, mientras uno me mostraba un cuchillo e intentaba apuñalarme", agregó. Los obreros golpearon a Yañez en distintas zonas del cuerpo, entre ellas la cabeza, incluso cuando estaba tirado en el piso.