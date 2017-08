No habrá Yacaré en Kazajstán

Leonardo Mayer confirmó ayer que no disputará el repechaje de Copa Davis ante Kazajstán, a jugarse entre el 15 y el 17 de septiembre próximos. “Yo no voy, ya se lo comuniqué al capitán”, remarcó el Yacaré tras el partido que le ganó al francés Richard Gasquet por la primera ronda del US Open. “Ya estoy en otra etapa, di mucho para la Copa Davis. Di el máximo y nunca le dije que no a nadie. Incluso dejé muchas cosas de lado”, añadió. “Hasta dejé un hijo con dos días para jugar una serie”, resaltó. La única raqueta confirmada para ir a Astaná es la de Diego Schwartzman, en tanto Daniel Orsanic tiene tiempo hasta el martes 5 de septiembre para anunciar a los cuatro tenistas que intentarán mantener la categoría en el Grupo Mundial.