Cristian Pavón, delantero de Boca, no jugará el sábado ante River, mientras que Pablo Pérez está en duda para el encuentro amistoso que se disputará en el estadio Bicentenario de San Juan. Ambos futbolistas, titulares importantes en el equipo de Guillermo Barros Schelotto, no participaron ayer del entrenamiento y estuvieron en kinesiología. El delantero cordobés tiene un traumatismo en el empeine del pie derecho, motivo por el cual el martes también trabajó diferenciado. Por precaución, no estará desde el inicio el fin de semana. En cuanto a Pérez, por quien no hubo parte médico del club, tendría una molestia en el pubis y posiblemente el entrenador decida por no arriesgarlo en el Superclásico.

Los que tampoco estarán por integrar sus selecciones para participar en las eliminatorias son Darío Benedetto, los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Edwin Cardona, y el uruguayo Naithan Nández. Además, el juvenil Gonzalo Maroni, quien por estar en el Seleccionado Sub 20 entrena en el predio de la AFA, es otro que estará ausente.

En la práctica de ayer realizada en el predio de Casa Amarilla, en un táctico en espacios reducidos, el técnico ubicó al posible equipo para enfrentar a River con Rossi; Peruzzi, Goltz, Magallán, Evangelista; Jara, Chicco, Gago; Espinoza, Benítez, Bouzat. Si juega Pérez lo haría en lugar de Peruzzi, y Jara pasaría a jugar de lateral.