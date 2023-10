De varios años a la fecha, la fotógrafa estadounidense Leah DeVun indaga en la maternidad haciendo foco en la lactancia; puntualmente, en los adminículos que ayudan a muchas mujeres a amamantar: sacaleches, vasos recolectores, protectores mamarios y otros dispositivos que, a su entender, no se muestran lo suficiente y, por tanto, no se naturalizan. De hecho, comenzó a interesarse en el tópico al comprender que su imagen preconcebida, idealizada de cómo sería dar la teta poco tenía que ver con su experiencia real como madre, descubriendo tras parir que ese momento puede involucrar “bombas, tubos y todo tipo de objetos de plástico”. “Empecé a pensar en las conversaciones en torno a qué es artificial y qué es natural, auténtico; cuáles son las expectativas de quienes damos a luz; cómo padecemos ciertas exigencias que solo crean decepciones y conflictos emocionales”, señala la artista con base en Brooklyn, que vuelca estas inquietudes en In the Age of Mechanical Reproduction (“En la era de la reproducción mecánica”, su traducción al castellano).

En este proyecto en curso, DeVun retrata a mujeres usando herramientas que les permiten o facilitan el -no siempre sencillo- momento de la lactancia; elementos que, a su entender, devienen extensiones de sus cuerpos a los fines de mantener alimentadas a sus criaturas. “Son muchos los casos de nuevas madres que necesitan que intervenga la tecnología”, plantea la fotógrafa, que pretende contribuir a romper con la falsa noción -extendida y perniciosa- de que ayudarse con estos elementos es sinónimo de fracaso. “Así lo viven muchas mujeres con las que he conversado para este proyecto, que se sienten culpables y ansiosas por tener pequeñas complicaciones y no cumplir con la expectativa de dar la teta sin esfuerzo”, destaca Leah, asimismo docente de la Universidad de Rutgers, en New Jersey, y comparte un mensaje que recibió de una dama agradecida, que se sintió muy identificada con su trabajo en In the Age of Mechanical Reproduction por haber conseguido “capturar la combinación de vulnerabilidad y ferocidad de estas mujeres en este momento singularmente extraño de sus vidas”.