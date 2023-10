El actor estadounidense Burt Young, conocido mundialmente por su participación en seis de las películas de la saga Rocky, falleció a los 83 años en la ciudad californiana de Los Ángeles. Si bien no se conocieron las causas de su deceso, su muerte se produjo el pasado 8 de octubre y recién se supo este miércoles, según confirmó su hija Anne Morea Steingieser al diario The New York Times.



Young, cuyo nombre era Gerald Tommaso DeLouise, interpretó a "Paulie Pennino", el cuñado del protagonista encarnado por Sylvester Stallone en las seis películas de la mítica historia sobre deporte y superación personal, que le valió una nominación al Premio Oscar en 1976.

El currículum del legendario actor, ex marine y ex boxeador profesional, incluía más de 160 créditos cinematográficos y televisivos, aunque su papel más recordado fue el de "Paulie” en la franquicia Rocky. En el recuerdo de la emblemática saga pugilística, "Paulie" trabajaba en un frigorífico y era amigo de Rocky, que siempre le pedía que le presente a su hermana Adrian, interpretada por Talía Shire.

Young también participó en cintas como Chinatown, El jugador, Érase una vez en América y Transamerica, entre otras.

Nacido en Queens, Nueva York, Young tuvo padres de ascendencia italiana. En un artículo periodístico de 1978, la revista People dijo que el actor era misterioso en relación a muchos detalles de su pasado, incluido el apellido original de su familia.

