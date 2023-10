Delegados de la Lista Verde y Blanca de ATE del Ministerio de Cultura vienen desarrollando actividades para visibilizar la defensa de los espacios dependientes de la cartera y los puestos de trabajo del área. El martes estuvieron en el Museo de Bellas Artes y el jueves, en el CCK, la Casa de la Cultura de Barracas y la Casa Nacional del Bicentenario. Conversaron con vecinos y visitantes sobre los riesgos que implicaría para la cultura la llegada de Milei al gobierno.

Colgaron un cartel de venta similar al de una inmobiliaria en cada uno de los edificios, además de entregar volantes y advertir sobre lo que podría pasar con ellos ante un triunfo del libertario. "El Ministerio de Cultura no es una cueva de ñoquis ni un organismo que despilfarra el dinero público. Es una institución federal que fomenta las industrias culturales, el trabajo de los artistas y la protección del patrimonio cultural", expresaron mediante un comunicado.

Y añadieron: "Además, brinda la oportunidad de darle voz a la expresión de miles de personas que no podrían hacerlo de no contar con la iniciativa del Estado. Es un garante de derechos y un canal de fortalecimiento de la identidad nacional. Convocamos a todos los argentinos a ponerle un freno en las urnas a la destrucción institucional que pretende llevar adelante (Milei)". Llamaron a acompañar al candidato de UxP, Sergio Massa.