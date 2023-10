La Selección Argentina Sub 23 ya conoce a sus rivales del Preolímpico de fútbol, donde irá por uno de los boletos para los Juegos de París 2024. El equipo que dirige Javier Mascherano compartirá el Grupo B junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Perú en el certamen que se realizará del 20 de enero al 11 de febrero próximo en Venezuela.

Los dos primeros de la zona avanzarán al cuadrangular final con los dos mejores del Grupo A para medirse todos contra todos entre el lunes 5 y el domingo 11 de febrero en busca de las dos plazas olímpicas.

En el A competirán Brasil, Venezuela, Colombia, Bolivia y Ecuador, según determinó el sorteo realizado este viernes en las instalaciones de la Conmebol en Luque, Paraguay.

La Selección es vigente bicampeona del Preolímpico, aunque se terminó despidiendo en primera ronda tanto en los Juegos de Río 2016 como los de Tokio 2020. En Río estuvieron en el plantel los campeones del mundo Ángel Correa y Gerónimo Rulli, además de Giovani Lo Celso, Giovanni Simeone y Jonathan Calleri, entre otros de los dirigidos por el Vasco Olarticoechea. Mientras que en Tokio, el equipo dirigido por Fernando "Bocha" Batista contó nada menos que con Alexis Mac Allister, acompañado de nombres como Esequiel Barco, Pepo De la Vega, Adolfo Gaich y el defensor Facundo Medina.

La Sub 23 se viene entrenando en las ventanas FIFA gracias al buen aporte de Lionel Scaloni, quien convoca jugadores a la Mayor para que luego se entrenen a las órdenes de Mascherano, dado que los clubes no están obligados a prestar a sus jugadores para las Sub 23 (no así con las Mayores).

Entre estos citados figuran Marcos Senesi (Bournemouth), Facundo Buonanotte (Brighton), Alan Velasco (Dallas), Bruno Zapelli (Paranaense), Lucas Esquivel (Paranaense), Marco Pellegrino (Milan), Carlos Alcaraz (Southampton) y Facundo Farías (Inter Miami).

El equipo viene de empatar 1 a 1 con Venezuela en un amistoso en el complejo Lionel Andrés Messi, en Ezeiza. El once inicial fue conformado por: Leandro Brey (Boca); Gonzalo Luján (San Lorenzo), Diego Calcaterra (Sarmiento) y Pellegrino (Milan); Santiago Simón (River), Juan Nardoni (Racing), Federico Redondo (Argentinos) y Gastón Benedetti (Estudiantes); Gastón Verón (Argentinos), Farías (Inter Miami) y Pablo Solari (River). El gol lo hizo Zapelli (Paranaense), quien ingresó en el segundo tiempo.

Mascherano fue confirmado como DT de cara a los Juegos a pesar de sus frustraciones con la Sub 20: la no clasificación al Mundial en el Sudamericano de Lima y la posterior eliminación de la cita mundialista -valga la contradicción- que se llevó a cabo en el país, en octavos de final con Nigeria.