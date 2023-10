La escritora rosarina Verónica Laurino presentará hoy, a las 10.30, su libro Superhérua junto a la ilustradora Polly Boyle en la Casa Imaginada (Santa Fe 1553). “El mejor halago del mundo es que un niño aprenda a leer con un libro mío”, dijo la autora y bibliotecaria, consultada sobre su producción para niñas y niños. "Para mí es igual escribir para niños y para adultos", confesó la poeta y novelista local, quien dijo que algunos escritores tienen "prejuicio con la literatura infantil", pero para ella es "muy importante".

En cuanto a la literatura para infancias, en 2016 publicó Paren de pisar a ese gato”, con la editorial Libros Silvestres y en 2019 editó Mula (Ciudad Gótica). Ese mismo año salió Alimañas en la casa nueva, también Libros Silvestres. Este año también lanzó El círculo naranja, ilustrado por Lorena Méndez, con Mburucuya Ediciones.

Con el lanzamiento de Superherúa, Laurino invita a descubrir la magia en la cotidianidad. "Hay que inventarse la magia diariamente, sobre todo en este mundo tan hostil, hay que recurrir a la imaginación, a la magia”, planteo la autora, que también escribió los libros de poemas Larga Distancia, Ruta 11.

En Superhérua, la voz cantante la lleva una niña que cuenta la vida cotidiana junto a su mamá, las dos con capas de superpoderosas. "La magia puede esconderse en cualquier rincón. En un cumpleaños, en una ronda, en un libro, en la plaza, en una playa, jugando o escuchando una canción. Es algo inexplicable que de vez en cuando se produce. 'Es como el amor', me explica mamá, misterioso, como lo que nos pasa con Ignacio, un chico que me gusta del jardín que a veces me saluda y otras veces se esconde, es un verdadero acertijo", dice un fragmento del cuento.

Laurino es bibliotecaria. “Leer es muy necesario para mi, no tanto escribir, que fue como un vicio de grande. Siempre estuve rodeada de libros", cuenta. "Es un poco misterioso cómo se gestan los libros", plantea la autora, y dice que "eso de encasillar, se hace por una cuestión de mercado".