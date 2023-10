La superpoblación en las cárceles de la provincia de Santa Fe volvió a quedar en el centro de la escena este viernes, a partir de una gresca desatada en la comisaría 15°, en la zona sur de Rosario. En el lugar, con capacidad para alojar a 12 detenidos, hay 48 internos que son custodiados por cinco policías. Por el hecho, que incluyó disparos con balas de gomas para disuadir el conflicto, se debió activar el protocolo de actuación en la Escuela N° 1032, que se encuentra a pocos metros del lugar. El ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, aseguró que la pelea se pudo controlar rápidamente, pero reconoció la problemática de hacinamiento que atraviesa el sistema penitenciario provincial: “Es un común denominador en todas las comisarías y alcaldías de la provincia de Santa Fe”.

Los disturbios comenzaron pasadas las 8 de la mañana en la comisaría que se encuentra en Sarmiento y Ameghino. Y fue rápidamente advertido por los alumnos, docentes y padres que se encontraban en las inmediaciones de la escuela 1032, para dar inicio a la jornada educativa. Según el testimonio que aportaron algunos vecinos a los medios presentes, en el lugar se escucharon disparos que, luego se conoció, tenían como objetivo disuadir la pelea desatada entre los internos. Para ese momento todos los alumnos se encontraban ya adentro de la institución, por eso las autoridades pusieron en marcha un protocolo de resguardo, en el patio de atrás del establecimiento.

En declaraciones a la prensa, Brilloni aclaró que se trató de una gresca desatada entre las personas detenidas en el lugar, que no pudo ser controlada en primera instancia por los efectivos policiales, y por eso dieron aviso a Infantería, que efectuó una serie de disparos con postas de goma para disuadir la situación “sin que esto produjera lesión a ninguno de los internos ni de los policías”.

Pero los disturbios en la comisaría, que no terminaron teniendo mayores consecuencias, dan cuenta de una problemática de fondo preocupante: la falta de lugar en el sistema carcelario santafesino. “En este momento en la comisaria tenemos 48 internos en un lugar para 12. Con lo cual, la convivencia no es una tarea sencilla”, expresó Brilloni y agregó: “Y tenemos un promedio de cuatro o cinco policías que custodian a todos los detenidos en la comisaría 15”.

Respecto a los motivos, el funcionario aseguró que no hubo un intento de fuga, sino que se dio una pelea “producto seguramente del estado de hacinamiento en que se encuentran los internos” en esa dependencia policial. “Es un común denominador en todas las comisarías y alcaldías de la provincia de santa fe”, reconoció el ministro.

Asimismo, Brilloni explicó que la solución sería trasladar a los internos de las distintas comisarías que, llegado el momento de la imputación, no deberían seguir alojados en las dependencias policiales. El problema que se presenta es que en las cárceles tampoco hay lugar. “Lamentablemente no tenemos solución”, consideró y agregó que el problema se agrava con la falta de personal abocado a su cuidado: “Afortunadamente tenemos Guardia de Infantería, Policía de Acción Táctica y Policía Comunitaria. Pero si tuviéramos que atender todos los problemas que tiene una comisaria con cuatro o cinco efectivos, aparte de cuidar a los internos, sería imposible”.

Denuncia pública

Esta semana la Asociación de Abogados Penalistas de Rosario emitió un comunicado manifestando su preocupación por el tema y advirtiendo que la superpoblación “profundiza las pésimas condiciones materiales en las que se desarrolla la privación de la libertad”. Asimismo, consideraron que se están adoptando “medidas improvisadas que suponen la afectación de derechos de las personas privadas de libertad”, entre ellas, el alojamiento de personas en lugares transitorios, como puede ser una comisaría, de forma prolongada.

En el escrito también se señala que la sobrepoblación constituye “una violación a numerosos derechos humanos” para los internos. “Hemos advertido que los estándares mínimos sobre las condiciones de alojamiento en las prisiones y otros lugares de privación de la libertad no se vienen cumpliendo en las unidades penitenciarias de Santa Fe, como así también no se cumplen en las comisarías, siendo estos lugares no aptos para el alojamiento de personas sometidas a proceso penal”, sostiene el documento.

Los últimos datos publicados por el Observatorio de Seguridad Pública dan cuenta de una situación alarmante. El 2022 cerró con 9.350 personas detenidas en Santa Fe, de las cuales 8.261 permanecían en complejos penitenciarios, mientras que 1.089 estaban alojadas en sedes policiales. La tasa de detenidos en la provincia ascendió a 236 personas cada 100 mil habitantes, la más alta desde que se realiza el registro.

Pero el informe también marca que el año pasado finalizó con una superpoblación de 1.887 personas en las cárceles de la provincia de Santa Fe, lo que significa un exceso del 29,6% de la capacidad disponible. Y con situaciones verdaderamente preocupantes en cárceles como la cárcel de Coronda, donde el índice de superpoblación supera el 50%, o la cárcel de Piñero, donde el exceso es del 48,3%.

Sin embargo, el problema se agrava en las comisarías, donde el 2022 cerró con 356 personas detenidas de más, es decir, una superpoblación del 48,6%. En concreto, hay 1.089 personas detenidas en sedes policiales, cuando la capacidad de estos alojamientos transitorios apenas es de 733 plazas. Además, del universo de detenidos, la gran mayoría no cuenta con condena firme, lo que le impide acceder al régimen penitenciario.