Newell’s ratificó en Victoria que la derrota en el clásico no le quitó confianza ni ganas de seguir a la carrera por los objetivos. El equipo de Gabriel Heinze salio de la crisis con lo mejor de su juego y triunfos consecutivos de visitante, como nunca antes logró. El de ayer ante Tigre asomó en los minutos finales. Pero la Lepra fue dominador del partido a partir de su firmeza defensiva y ganó por la perseverancia en la búsqueda del gol. La diferencia llegó con un cabezazo de Martino y May marcó el segundo en la jugada siguiente para despertar la bronca del público local por la situación del equipo con el promedio.

La urgencia de Tigre de ganar para salir del fondo de los promedios obligó al equipo local a jugar sin tiempo para esperar lo que hacía el rival. En parte el conjunto de Pusineri cumplió su obligación. Porque Newell’s demoró mucho en jugar en campo rival. La pelota y los ataques eran de Tigre pero el fondo leproso resolvió cada una de las acciones de riesgo en el área de Hoyos. Sforza no pudo imponerse en el medio y la Lepra encontró salidas con pelota al pie en el juego de Ferreira. Aunque para eso el volante creativo debía retroceder mucho y quedaba lejos de Recalde y Aguirre.

Luego de los 20 minutos Newell’s sorprendió con algunos contragolpes. Pero en las corridas a Recalde le faltó velocidad y potencia para aprovechar la ventaja. El delantero no desequilibró y solo inquietó a Marinelli con un zurdazo que fue a las manos del uno local. Mientras que la más clara de Tigre fue en un centro que caía en Reniero pero antes la cabeceó López e involuntariamente le sacó la pelota a su compañero. Aguirre generó oportunidades con su gambeta aunque falló en la terminación de las jugadas. Incluso cuando quedó frente al arco, luego de recibir de un lateral, le pegó de aire por arriba del travesaño.

Sforza maniobra. Cuando la lepra tuvo la pelota fue mejor

Newell’s siempre fue más que Tigre cuando jugó con la pelota. Pero nunca sacaba provecho de esa diferencia. El equipo, en general, falló en los pases en los últimos metros del campo de juego. Pero mientras que la Lepra tenía paciencia para buscar en coordinar mejor sus movimientos en ataque, el local recibía la angustia de sus hinchas en las tribunas que reclamaban por la victoria, presionados por el promedio.

En ese contexto se jugó todo el segundo tiempo. La impotencia en Tigre le quitó peso a su juego en ataque y no hubo remates al arco de Hoyos. Newell’s, por su parte, se acercó al gol con las corridas por los laterales de Méndez y Martino. El ex Talleres remató alto al recibir por el segundo palo una jugada que inició Méndez y tocó Aguirre. Martino fue a buscar muchas pelotas y en su perseverencia llegó al gol. Méndez lanzó la pelota desde la derecha y Martino cabecó a la carrera por el segundo palo para superar a Marinelli. Tigre no tuvo tiempo para asumir el golpe que Newell’s definió el partido. May le sacó la pelota a Marinelli en una salida y solo tuvo que correr hasta el arco para empujar el balón al fondo y asegurar tres puntos que dejaron al rojinegro entre los primeros cuatro.

2 Newell’s

Hoyos 6

Velázquez 6

Glavinovich 6

Ortiz 6

Martino 6

Sforza 5

Gómez 6

Ferreira 5

Aguirre 5

Recalde 4

Sordo 4

DT: Gabriel Heinze

0 Tigre

Marinelli 4

Cardozo5

R. Rojas 5

Luciatti 5

Prieto 5

Menossi 4

Prediger 4

Paradela 5

López 4

Forclaz 4

Reniero 4

DT: Lucas Pusineri

Goles: ST: 37m Martino (N) y 38m May (N)

Cambios: ST: Desde el inicio Méndez por Sordo (N), 5m May por Recalde (N), 12m Aguilera y Esquivel por Prediger y Reniero (T), 19m Castro por Menossi (T), 24m Pablo Pérez y González por Ferreira y Aguirre (N) y Espíndola por Forlaz (T), 41m Montenegro por Gómez (N),

Arbitro: Fernando Espinoza

Cancha: Tigre