SIGUEN GIRANDO ► Ratones Paranoicos armó para 2024 su gira de despedida, el Adiós Para Siempre Tour, que promete shows en distintas ciudades de América Latina, Europa y Argentina, con cierre en CABA ► La Delio Valdez anunció tour internacional que incluirá fechas en México (Puebla, Potosí, DF) y Europa (Londres, Roma, París, Berlín, Madrid, Barcelona) ► Los Cafres siguen su paseo por dos continentes, que ya tuvo 12 fechas en Estados Unidos, 6 en Europa y otras tantas en Sudamérica, y para cerrar el año preparan 8 toques en México en noviembre ► Y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado exportarán a Europa la leyenda ricotera entre febrero y marzo, con escalas en España y Gran Bretaña.

ALTA TEMPORADA ► Llega la segunda de 30 Monedas, la siniestrísima, satánica y muy divertida serie española dirigida por Álex de la Iglesia, desde el 23/10 por HBO ► Los djs Hernán Cattaneo, Armin Van Buuren, Carl Cox, Nervo, Afrojack y Richie Hawtin protagonizan la docuserie Beplaying: la voz detrás del sonido, desde el 25/10 en Star+.



ME GUSTA EL ARTE ► La novena edición del BITBANG reunirá artistas, figuras reconocidas y público manija de animación, videojuegos y arte digital, del 23 al 28/10, con la mayoría de las actividades gratuitas y fiesta de cierre el sábado con show de Anyi y dj sets de Milena Adamis, Valentina Spirito, Julián Príncipe y Ch4arl4 ► La muestra de fotografía interactiva Rocca Box reúne trabajos del referente Gabriel Rocca con imágenes de artistas como Soda Stereo, Charly García, Luca Prodan, Andrés Calamaro, Luis Alberto Spinetta y otras leyendas del rock argentino (hasta el 19/11, gratis en el Abasto Shopping) ► Y el próximo jueves 26/10, en el cierre de la expo de e/pxl_3, habrá live set ambient de Sebastián Seifert en El Rojas UBA.

PANTALLAZOS ► Una de acá: se viene la peli oficial del triunfo de la Selección en el Mundial de Qatar, Elijo creer, una coproducción de AFA con el Grupo Octubre que incluirá testimonios exclusivos de Lio Messi, Julián Álvarez y otros campeones y estrenará el 14/12 ► Y una de afuera: Halloween viene cargado de especiales de cine de terror, como el ciclo Horrorama de Space (todas las noches a las 22, hasta el 31/10) o como el Fear Fest de AMC (del 23 al 31/10, también a las 22).



COVER ME ► A 30 años del disco Sin documentos, sale tributo a Los Rodríguez a cargo de Para No Olvidar (viernes 20/10, Calle Uno, La Plata) ► El Cuarto Soda evocará la leyenda de Soda Stereo y Gustavo Cerati (10/11, Teatro Gran Rex) ► Y God Save The Queen volverá para despedir su gira mundial de tributo a Queen, el 16/12 en el Luna Park ► Además, Ramonchina recupera el tango clásico El choclo, que popularizara Tita Merello.



HACELA SIMPLE ► Últimas canciones antes de las elecciones, con singles nuevos de BB Asul, Odd Mami y Blair (Incel), Guido Morán (Villano), Sebastián Guerschuny (Suerte buena), Los Romances con Teesan (Contratiempo), Tomates en Verano (Simulando esperar), Abrazo Animal (Saltar), Lucio Mantel (Marcas), Larrouyet (Fresco), Acostadetodo (Planetas), La vida de Mati Guevara (Delta perdido), Faculimón (Tus manos en el piano), Sebastián Diaz Ramos (Para toda la vida) o Sael (En perso).





