A Marchi lo espera el juez

Para Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), Newell's "falseó" su declaración jurada de pago a los jugadores y para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) el club "truchó" documentación de un depósito bancario. Las acusaciones dejan a Newell's en la cornisa de una sanción con quita de puntos. Pero en el parque Independencia respondieron legalmente: se enviaron ayer cartas documentos a Buenos Aires para que estas afirmaciones sean ratificadas o rectificas y además el juez que entiende en el Fideicomiso leproso, Hernán Bellizia, citó a su despacho para el lunes a Sergio Marchi, titular del gremio de los jugadores. "Marchi tiene que venir, si no lo hace será denunciado", confió un asesor legal de los rojinegros. A Newell's le reclaman una deuda con jugadores de dos millones de pesos después de recibir el propio libre deuda de FAA.

El jueves 24 de agosto, Newell's depositó "en efectivo" la totalidad del dinero que FAA le requería para obtener el libre deuda y así estar habilitado en jugar la Superliga. El documento que prueba que los leprosos están al día fue firmado por Marchi.

Pero el propio secretario de FAA ahora dice que Newell's no pagó todo y le reclama dos millones de pesos más. En verdad no los reclama, sino que pidió a AFA que sancione a Newell's por esta deuda que FAA desconocía, al menos, la semana pasada. Es más, Marchi aseguró que "Newell's falseó su declaración jurada". El club todavía no presentó dicho documento porque tiene 20 días para hacerlo. Y por esto ayer la entidad del parque le envió una carta documento a Marchi para que ratifique o rectifique su acusación. De ser ratificada su expresión, Newell's lo demandará.

Similar es la situación para el secretario general de AFA, Pablo Toviggino, quien aseveró que Newell's "truchó el comprobante de un depósito bancario". Los abogados rojinegros ayer cursaron carta documento a Toviggino en el mismo tono que la de Marchi.

Pero el juez Bellizia decidió citar a Marchi para que explique en el juzgado por qué Newell's debe ahora dos millones de pesos cuando el propio Marchi firmó la semana pasada el libre deuda de los rojinegros. El magistrado recibirá hoy de parte del órgano fiduciario el análisis de las cuentas de lo que pagó el club y lo que le reclamó el gremio para conocer el origen de la nueva deuda que exigen a los rojinegros.

Marchi y Toviggino ayer no se expresaron sobre la situación. Pero lo deberán hacer en los próximos días y en caso de sostener las acusaciones la discusión se judicializará. "Newell's pagó todo en efectivo, Marchi lo sabe y por eso firmó el libre deuda. Ahora, si ellos en el reclamo al club sacaron mal la cuenta, no es culpa nuestra y no vamos a hacernos responsables. Serán ellos los que tienen que asumir la culpa y para eso están los abogados", afirmó un directivo.

La Superliga, consciente del error de Agremiados, ayer le bajó el tono a la discusión e intimó al club a pagar el saldo de dos millones de pesos en los próximos cinco días.

De igual forma, Marchi deberá explicar al juez Bellizia la situación de Newell's. Ayer fue citado por el juzgado y el lunes deberá pasar por el despacho.