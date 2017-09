Femenino y plural

Estamos hechas de cuerpo y tiempo, estoy hablando de las personas no de las mujeres. Te digo por si acaso igual que cada vez que me refiera a vos lo voy a hacer en femenino y si no te gusta, bueno, dejá de leer si total vos con tu cuerpo y tu tiempo podés hacer lo que quieras. Pero si lo que querés hacer es interrumpir un embarazo, pues entonces no es tan así y sobre todo no seas pobre. Ser pobre te coloca en el complicadísimo lugar de resultar tanto indeseable como necesaria para este “…régimen de control neoliberal de cuerpos/subjetividades que siempre exige su precio a las corporalidades impropias.” (Ya sé, te quedaste pensando en lo de hacer con tu tiempo lo que quieras, ¿es así? ¿Hacés lo que querés con el tiempo?) El tiempo es, según yo, la última conquista de la medición, desde que podemos medirlo al tiempo también podemos perderlo y ganarlo. Y desde antes de medirlo ya podíamos compartirlo. Dos semanas al año en un depto a una cuadra de la playa en San Bernardo son un tiempo compartido, también lo son los cuerpos transformándose y combustionando en cercanía. (Ya sé, te quedaste pensando en si 2 semanas son 14 días o 14 noches. Y que al final la costa es un bajón y sin embargo hay quienes desean un tiempo compartido en San Bernardo.)

Ponele que los deseos de las indeseables son los latidos de una transformación pues vamos en esa porque algo hemos de hacer mientras estamos, y yo no creo que tengamos un próposito en la vida. ¿Podés creer que hay quienes no solo creen que sí tenemos un propósito, sino que creen que ese propósito es procrearnos? Increíble.

Lo del régimen de control lo leí en el libro Cuerpos sin patrones compilado por Laura Contreras y Nicolás Cuello, la misma Nicolás Cuello que dará una charla gratuita el martes 5 de septiembre a las 19 dentro de las actividades de Festival Divergencia donde nos juntaremos las indeseables a hacer vouguin, hablar de cuerpos cyborg, empaparnos de postporno, contar chistes, leer poesía, probarnos bombachas, mirar películas, fantasear con rebeldes latinoamericanas, sudar cumbia marika y anotarnos en un taller de eyaculación porque así ocupamos el tiempo del que estamos hechas las indeseables.

Del 5 al 9 de septiembre en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.