Agenda Soy

¡TENES QUE VERLO!

Una panza peluda en la penumbra

El show de trova trash escatológica del platense Alberto Bassi vuelve a la ciudad de Buenos Aires en una función especial con canciones y monólogos dedicados a su máximo fetiche: el aroma de un slip rojo. Músico invitado: Leandro Barzabal.

Sábado 2 de septiembre a las 22, en El Imaginario Cultural Bar, Guardia Vieja y Bulnes.

CINE

Hoy partido a las tres

La película de Clarisa Navas registra la intimidad del equipo de fútbol Las Indomables. Amistades, amores y seducción con botines de punta.

Domingos 3, 10, 17 y 24 de septiembre a las 19, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

SALIÓ

Nací para ser breve

de Gabriela Massuh

Massuh atesoró algunas de sus largas conversaciones con María Elena Walsh. Aquellos encuentros en los que repasaban tarde a tarde su vida intelectual, artística y afectiva son la materia prima de este libro. Esas grabaciones, transcriptas a páginas oficio, revisadas de puño y letra por la protagonista y guardadas durante décadas en cajas, esperaron el tiempo propicio para la relectura. Nací para ser breve (Penguin Random House) enlaza amorosamente las ideas y los recuerdos de ambas.

ARTE

Idem

Muestra de Ariel Mora y Bruno Gruppali en Mite Galería. Inaugura el viernes 1° de septiembre a las 19. Musicaliza Gastix. En Avenida Santa Fe 2729.

FIESTAS

Fiesta Loca. Como todos los años, la Loca recaudará fondos para poder confeccionar la carroza con la que desfilará en la XXVI Marcha del Orgullo lgbttiq 2017. Apoyan y convocan: Trabestia, Mostrafest, Dengue Dancing, La Peperina Espacio Escénico, Cristal, UV Estudios y Fiesta Épica. Sábado 2 de septiembre a partir de la medianoche, El Dorado, Hipólito Yrigoyen 947.

2x4 cumple. La Milonga Tango Queer festeja su aniversario número 13. Toca el Trío BC, Bailan Juan Seguí y Germán Filipelli. El festejo es el martes 5 de septiembre. A las 20.30 hay una clase y a las 22 empieza la fiesta, en Buenos Ayres Club, Perú 571.

CINE

The Black Power Mixtape. Primera parte del ciclo de cine Quilombo Varieté. Invitan: Territorio Matamba, Las Mostras y Artó Cine que Rota. Se proyecta el documental de Goran Olsson rodado en 2011 que registra el desarrollo del Black Power en los 60. Sábado 2 de septiembre a las 20 en el Movimiento Afrocultural, Defensa 535.

Actriz. La película de Fabián Fattore aborda el trabajo de Analía Couceyro con el foco puesto en las dificultades de un texto árido y el rigor de los ensayos. Se estrena el 7 de septiembre en la Sala Gaumont (Espacio INCAA KM 0), Avenida Rivadavia 1635.

RECITALES

Pepi Dillon. La voz de Tumbamores continúa presentando su trabajo solista, el disco de boleros Demasiado Corazón. Viernes 1 de septiembre a las 21.30 en Quetzal Bar, Guatemala 4516.

Gin Tonic. Comparte escenario con Glass. Viernes 1 de septiembre desde la medianoche en Niceto Lado Club, Niceto Vega 5511.

Marina Fages & La Oscuridad Elfica. Se presenta junto a Peces Raros y Las Piñas, en el ciclo “The dark side of the party”. Viernes 1 de septiembre a las 23, El Emergente Bar, Acuña de Figueroa 1030.

TERTULIAS

Susy Shock y la Bandada de Colibríes. Canciones, poesía, y canto colectivo. Acompañan a Susy: Caro Bon, Sol Penelas, Solana Biderman y Horacio Vázquez. Viernes 1 de septiembre a las 21.30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Letras ebrias. Cata de vinos y de libros a cargo de Mercedes Araujo y María Josefina Cerrutti. Jueves 7 de septiembre a las 19, en Taller Rodríguez, Juan B Justo y Manuel Rodríguez.

LIBRO

V. El viernes 1 de septiembre a las 19 se presenta la novela V, de Mariana Docampo, editada por Bajo La Luna. Paula Jiménez España conversará con la autora. En Rum rum, Aguirre 458.

TV

El hombre nuevo. La más reciente película del cineasta uruguayo Aldo Garay relata la historia de Stephania, una biografía en la que confluyen la identidad trans, la revolución sandinista y el movimiento tupamaro. Viernes 1 de septiembre a las 20.30 por I-Sat.

TEATRO

Pelonintensivo. El bullying, las familias homoparentales y las tetas de Tatiano son algunos de los temas que desfilan por el unipersonal de Roberto Peloni, que transcurre en la sala de espera de un hospital. Viernes y sábados a las 23.15 en el Maipo Kabaret, Esmeralda 443.

Viejo, solo y puto. Antes de su gira europea vuelve a Timbre4 la obra escrita y dirigida por Sergio Boris. Sábados a las 23.45 en México 3554.

CONVOCATORIAS

Trascitando las fronteras del arte y la ciencia. El Equipo de Antropología del Cuerpo y la Performance del Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA abre la convocatoria a trabajos audiovisuales, fotográficos y sonoros para participar de las IV Jornadas de Performance-Investigación, que se desarrollarán los días 24, 25 y 27 de noviembre. Hay tiempo hasta el 20 de octubre. Contacto: [email protected]

El buen vivir feminista. Revista REVIISE invita a mandar trabajos para formar parte del dossier temático “Hacia un buen vivir feminista. Pensamiento de Abya Yala”. Se reciben artículos hasta el 31 de octubre. Bases completas en reviise.unsj.edu.ar

CURSOS

Tri-dimensión. ¿Qué lugar ocupan nuestros cuerpos en la obra de arte? En el marco de la retrospectiva de Liliana Maresca, lxs participantes intentarán responder esta pregunta mientras se abocan a la creación de esculturas vivas, cyborgs y accesorios. Taller para adolescentes y jóvenes de Martha De La Gente y Franco Melhouse. Los martes 5, 12 y 19 de septiembre, de 17 a 19 en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Avenida San Juan 350.

Taller de tango feminista. Coordinan: Soraya Rizzardini González y Valeria Scheidegger. Los jueves de 19 a 20.30. Empieza el 7 de septiembre en Feliza Cultura Arcoiris, Avenida Córdoba 3271.

ARTE

Autómatas. Muestra de Tobías Dirty y Martín Farnholc Halley (Colectivo Insurgente). Se puede visitar de martes a viernes de 13.30 a 22. Sábados y domingos de 11.30 a 22 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

EXTRA

Frikiloquio 2017. El Tercer Coloquio de Humanidades y Ciencias Sociales sobre Culturas y Consumos Freaks incluye debates sobre cine, series de culto, juegos de rol, video juegos, historietas, fanfiction, cosplay, entre otras manifestaciones de la cultura de masas. Viernes 1 de septiembre de 13 a 20 en el Centro Cultural Paco Urondo, 25 de Mayo 201.

Ciclo Transmutante. Encuentro de artes disidentes. Habrá teatro y proyecciones de Linterna Verde, Ambar Vega y Ornella Rapallini. Además, se pintará un mural colectivo y tocan Noah Almirón y Actibanda. Jueves 7 de septiembre, en Feliza Cultura Arcoiris, Avenida Córdoba 3271.

Paralela erótica. Búsqueda de los detonadores del placer a partir de distintas disciplinas. Habrá muestras de fotos, proyecciones, feria de obras y publicaciones, bandas en vivo, stands de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina y Putxs Feministas. Sábado 2 de septiembre desde las 17, Tacuarí 905.

Jam de travas, trans, lesbianas y mujeres. Festival de bandas y solistas. Además, habrá un espacio abierto de ilustración a cargo de Femimutancia. Miércoles 6 de septiembre a partir de las 20.30, en Ladran Sancho Espacio de Arte, Guardia Vieja 3811.

ENTRE RIOS

Genealogías culturales de las teorías queer. Géneros y sexualidades disidentes en la literatura, el cine y la historieta. El seminario de posgrado abierto a todo público y dictado por Facundo Nazareno Saxe tendrá lugar los días 22 y 23 de septiembre, 13 y 14 de octubre. Organiza la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Contacto: [email protected]

CORDOBA

Vegan Fest. Habrá feria, taller de cocina de la India, charlas (“Animal soy”) y show. Sábado 2 de septiembre de 17 a 21 en Espacio Urda, 9 de julio 739, Ciudad de Córdoba.

SANTA FE

Revolución Queer. Novena edición del festival de rock transfeminista. Tocan: Los que perdonan, Funerales, Los Katana Freaks, Makaria, How we are. Musicaliza: DJ Tau Ceti. Sábado 2 de septiembre desde las 20, Puerto de Ideas, San Luis 818, Rosario.

Políticas feministas sexodesobedientes en la historia santafesina (1980-1990s). Seminario de extensión de la Universidad Nacional del Litoral que buscará recuperar la historia del activismo feminista y LGBT del litoral santafesino. No requiere formación previa pero está especialmente destinado a activistas y ONGs. Comienza el 1 de septiembre. Coordina: Emmanuel Theumer. Contacto: [email protected]