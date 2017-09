AFGANISTÁN

Ofensiva de EE.UU.

El secretario de Defensa, James Mattis, confirmó ayer que Estados Unidos enviará más tropas a Afganistán, aunque no precisó cifras, en el marco de la nueva estrategia para el país asiático del presidente Donald Trump, informaron medios estadounidenses. “Firmé las órdenes” para el envío de más soldados en Afganistán, indicó Mattis a los periodistas que siguen habitualmente las actividades en el Pentágono. No obstante, dijo que no ofrecerá “más detalles” acerca del número exacto hasta que informe al Congreso la próxima semana. El martes último, el Pentágono elevó la cifra oficial de soldados desplegados en Afganistán a 11.000, frente a los 8400 reconocidos previamente, como parte de “un nuevo mecanismo de contabilidad” que busca ofrecer más “transparencia”. La decisión de Mattis se produce después de que Trump anunciara el pasado 21 de agosto que Estados Unidos seguirá implicado en la guerra más larga de su historia, que se prolonga ya por casi 16 años, con un aumento no especificado de tropas y sin plazos fijos para su retirada.

COLOMBIA

Debut de las Farc

Las FARC entrarán hoy en la actividad política legal con un acto en el que anunciarán el partido político que representará a una organización que se alzó en armas en 1964 y que ahora está en proceso de desmovilización tras firmar hace nueve meses un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. La presentación del partido tendrá lugar en un acto político-cultural en la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, como epílogo de un congreso que empezó el domingo pasado para discutir temas como el nombre, los estatutos y los directivos de la nueva formación. El máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, presentó un sondeo para escoger el nombre del partido. La opción más votada fue la de Partido Nueva Colombia. Según una encuesta de Gallup Colombia, las FARC tienen una imagen favorable del 12 por ciento, dos puntos más que los partidos políticos colombianos. El sondeo, correspondiente a agosto, indica que la imagen negativa de las FARC es del 84 por ciento, en tanto que la de los partidos políticos está en 87 por ciento.