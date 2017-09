Al ritmo de las sanciones

Japón y Reino Unido quieren reforzar el ritmo de las sanciones contra Corea del Norte, tras el disparo de un misil que sobrevoló Japón, anunció la primera ministra británica, Theresa May, que visita la capital nipona. “En respuesta a esta acción ilegal, el primer ministro Shinzo Abe y yo misma hemos convenido trabajar juntos y con otros miembros de la comunidad internacional para aumentar la presión sobre Corea del Norte, al reforzar el ritmo de las sanciones”, declaró May. “El disparo de misil norcoreano de esta semana era una escandalosa provocación y una inaceptable amenaza para la seguridad de Japón”, agregó. May destacó el papel particular que desempeña en este caso China, aliado de Pyongyang y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que condenó unánimente el disparo norcoreano, aunque sin prever un refuerzo de sanciones. No obstante, Beijing denunció ayer los llamados a incrementar las sanciones contra Pyongyang atribuyendo un rol destructor a algunos países que ignoran las exigencias del diálogo y sólo hablan de sanciones.