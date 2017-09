Respecto de la actuación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien la multitud le exigió la renuncia al grito de “Fuera Bullrich, fuera Bullrich”, Sergio advirtió que “me banqué muchas cosas, que dijera que éramos militantes, kirchneristas, como si eso fuera un problema… hasta que se metió con mis padres y dijo que se habían negado a hacerse los análisis de ADN”.

“Llegó un momento en que no sabíamos a quién creerle –continuó Sergio- pero ya tenemos las cosas claras: entraron (a la comunidad mapuche) 140 gendarmes, había 17 camionetas, las fajas rotas, lavadas, un grupo que recibió órdenes… No estoy en contra de la Gendarmería, pero no teníamos un desaparecido. “

Más adelante, conmovido todavía por las muestras de cariño y solidaridad recibidas en la concentración, Sergio, quien aclaró que no lloraría “porque a mi abuela no le gusta”, reconoció le gustaría dormir de corrido hasta las 6 de la mañana pero “me cuesta conciliar el sueño, tengo a mi hermano todo el día en la cabeza”. “Necesito parar pero no encuentro la forma … Mi esperanza es que (Santiago) esté en algún lugar, que no lo maltraten, que lo larguen, que me agarren a mí”.

Por último, pidió disculpas por no atender todos los requerimientos de los medios y subrayó que “no puedo estar siempre doblando la apuesta y desmentir lo que dice tal o cual medio”.