El concepto gráfico desarrollado por el talentoso Alejandro Ros es contundente: todo en Fuerte , el nuevo disco de Miranda, indica el vigor de un grupo ya comandado en exclusiva por la dupla Juliana Gattas-Ale Sergi. Con una trayectoria cargada de premios, la banda pop-eléctrica desembarcó en una nueva compañía (Sony) y volvió a focalizarse en su costado más bailable. Para testearlo en directo, esta noche a las 21.30 los Miranda llegarán a El Círculo para presentar un trabajo que, según apuntó la dupla en diálogo con Rosario/12, mira a su propio pasado para marcar un nuevo comienzo.

"Queríamos hacer un disco que reinventara al grupo sin echarlo por la borda. No es un giro de 180 grados. Reforzamos y volvimos a investigar en la música de baile, cada vez más orgánica que electrónica. Nos hablan mucho del disco de la madurez, pero preferimos pensar en consolidación: deja claro lo que ha sido el universo de Miranda desde un comienzo hasta hoy", apuntó Sergi.

Para la cantante, "las postales del pasado se nos aparecen ahora, en el presente, con el disco ya hecho". "No hubo una intención clara de volver a cuando empezamos. Pero escuchando el disco, se van desprendiendo otros sentidos", precisó Gattas, que siente aquí un regreso al espíritu fundante del proyecto: "Se parece a cómo empezamos a tocar, porque nos montamos la banda para divertirnos. No teníamos pretensiones de pegarla en Latinoamérica, queríamos armar una banda para pasarla bien de noche, éramos muy de discotecas, de fiestas en casas. Siento que me parezco mucho más a la persona que era cuando empezamos. Siempre tuvimos que estar como a la altura de lo que nos pasaba y ahora siento que estamos con el entusiasmo de tener una banda que nos divierta, de pasarla bien, pero con todas las herramientas para trabajar".