Noche & Día

El futuro perfecto (Nele Wohlatz, 2016) Xiaobin, una joven de 17 años, llega a la Argentina para reencontrarse con su familia de la que se separó cuando era pequeña, pero no habla una palabra de español, lo que hará que su estadía se complique al principio. Pero unos días después, ya tiene un nuevo nombre, Beatriz, y un trabajo en un supermercado chino. Ahorra dinero en secreto y se apunta a una escuela de idiomas. (Sala Lugones).

Eva Perón en la hoguera, con Cristina Banegas. La obra unipersonal, dirigida e interpretada por la consagrada actriz argentina, está basada en un poema homónimo de 1972 de Leónidas Lamborghini, en homenaje a la memoria de Eva Duarte. El Excéntrico de la 18°, Lerma 420. Mañana a las 20.

CINE

No te olvides de mí (Fernanda Ramondo, 2016). Mateo, ex convicto anarquista, recorre la llanura pampeana con un furgón viejo cargado de gallinas robadas y la ilusión de reencontrar a su gallo, El Rey, para llevarlo al triunfo en una riña. Un encuentro casual, lo pone frente a Aurelia y Carmelo, dos hermanos en busca de su padre. Sin rumbo fijo que lo ate a un destino cierto, Mateo decide acompañarlos hacia el Sur. (Monumental, Belgrano Multiplex, Showcase Cinemas Norcenter, Hoyts Factory Quilmes, Village Avellaneda).

La maestra (Jan Hrebejk, 2016). Con la llegada de la maestra Maria Drazdechova, todo cambia en un colegio de un suburbio de Bratislava. La corrupción de la docente y el intento de suicidio de un estudiante de su clase hacen que el director convoque a los padres para que firmen un pedido de traslado de la mujer, sin imaginar que su vínculo con el poder político es peligrosamente cercano. (Bama Cine Arte, Lorca, Atlas Patio Bullrich, Village Recoleta, Cinemark Palermo, Cinema City Gral. Paz, Cinema Paradiso, Artemultiplex, Belgrano multiplex, Showcase Cinemas).

La amante (Mohamed Ben Attia, 2016). Hedi, un joven de 35 años, trabaja en una concesionaria de autos y está a punto de contraer matrimonio con una chica elegida por su familia. Poco antes de su boda, Hedi viaja por trabajo a Mahdia, donde conoce a Rym, una chica bella y simpática, llena de proyectos y muy independiente. Él no sabía hasta allí, que existía esa alegría, esa pasión. (Bama Cine Arte, Lorca, Atlas Patio Bullrich, Village Recoleta, Cinemark Palermo, Cinema City Gral. Paz, Cinema Paradiso, Artemultiplex, Belgrano multiplex, Showcase Cinemas).

Hermia & Helena (Matías Piñeiro, 2016). Camila, una joven directora de teatro, viaja de Buenos Aires a Nueva York para realizar una residencia artística que tiene como objetivo desarrollar su próximo proyecto: la traducción de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Puesta a trabajar, Camila encuentra que su labor de traductora no es la única excusa que la llevó a dejar atrás a sus amigos y amores. La búsqueda de un antiguo amante y el encuentro con su padre biológico ofrecen nuevos caminos hacia aventuras que quizás no pueda dominar. (CINE.AR Sala Gaumont).

El otro lado de la esperanza (Aki Kaurismaki, 2017). Dos destinos se cruzan. Wikhstrom, de 50 años, decide cambiar su vida y abrir un restaurante. Khaled es un joven refugiado sirio que llega a la capital finlandesa por accidente. Una tarde, Wikhstrom se lo encuentra en la puerta de su restaurante y, emocionado, decide ofrecerle su ayuda. Pero el sueño del joven es encontrar a su hermana, quien también huyó de Siria. (Bama Cine Arte, Lorca, Atlas Patio Bullrich, Village Recoleta, Cinemark Palermo, Cinema City Gral. Paz, Cinema Paradiso, Artemultiplex, Belgrano multiplex, Showcase Cinemas Norcenter).

Las aventuras del Capitán Calzoncillos (David Soren, 2017) Jorge y Berto son súper buenos amigos y pasan sus días creando cómics y soñando con bromas. Un día, hipnotizan accidentalmente al ‘dire’ de su escuela, el Sr. Krupp, que a partir de entonces se cree que es el Capitán Calzoncillos, un súperhéroe malhumorado cuyo traje consiste en ropa interior y una capa. Por si esto no fuera suficientemente malo, su nuevo maestro es un malvado científico maldito, por lo que Jorge, Berto y el Capitán Calzoncillos deberán unirse para frustrar su malvado plan. (Monumental, Village, Hoyts, Cinemark, Showcase Cinemas, Belgrano Multiplex, Cinema City Gral. Paz, Cinema Devoto).

Una mujer, una vida (Stéphane Brizé, 2017). La historia, que se sitúa en 1819 en Normandía, cuenta la vida de Jeanne, una mujer joven, inocente y soñadora que regresa a su casa tras estudiar en un convento. A su regreso, se casa con un hombre del pueblo y su vida dará un giro por completo y se romperán sus ilusiones. (Lorca, Bama Cine Arte, Atlas Patio Bullrich, Village Recoleta, Cinema paradiso, Showcase Cinemas, Cinema City Gral. Paz).

El auge del humano (Eduardo Williams, 2016). Trabajar y perder el trabajo; caminar, llegar, saludar; conectarse o buscar conexión. Para algunos jóvenes de Buenos Aires, Maputo o Bohol, algunas cosas parecen ser iguales, o casi. En una persecución sin apuro, se develará algo de ese misterio que nos une, no solo a los humanos. (Cine Amigos del Bellas Artes).

El aprendiz (Tomás de Leone, 2017) Pablo es aprendiz de cocina en un hotel. Esa es su vocación y la desarrolla con pasión. Quiere abrir un pequeño local en la zona del puerto pero necesita dinero. Para conseguirlo comete pequeños robos con su grupo de amigos hasta que surge la posibilidad de un robo más grande.( CINE.AR Sala Gaumont).

Dunkerque (Christopher Nolan, 2017). La historia se sitúa en la evacuación de Dunkerque (Francia), durante la II Guerra Mundial. En 1940, ante el avance de las tropas nazis, más de 300.000 soldados fueron evacuados a Gran Bretaña desde las costas francesas, en todo tipo de embarcaciones inglesas que fueron a rescatar a sus compatriotas. (Lorca, Premier, Monumental, Atlas Patio Bullrich, Village, Cinemark, Hoyts, Cinema City Gral. Paz, Cinema Paradiso, Artemultiplex, Belgrano multiplex, Showcase Cinemas).

Sieranevada (Cristi Puiu, 2016). Lary es un médico de 40 años que cuarenta días después de la muerte de su padre, y tres días después del atentado contra Charlie Hebdo, va a reunirse con su familia para homenajear al difunto. Sin embargo, el evento no se desarrolla dentro de lo previsto y Lary se ve obligado a enfrentar sus miedos y decir su verdad. (Bama cine arte, Atlas Patio Bullrich, Artemultiplex).

Cars 3 (Brian Fee, 2017). Sorprendido por una nueva generación de corredores ultra-rápidos, el legendario Rayo Moqueen se encuentra dejado de lado en el deporte que adora. Para volver al ruedo, necesitará la ayuda de Cruz Ramírez, una vigorosa joven técnica de carreras, que tiene su propio plan para ganar, y la inspiración del fabuloso difunto Hudson Hornet. Demostrará que aún nada está terminado y pondrá a prueba el corazón del campeón en el más grande escenario de la Copa Pistón. (Monumental, Village, Hoyts, Cinemark, Showcase Cinemas, Belgrano Multiplex, Cinema City Gral. Paz, Cinema Devoto).

OTRO CINE

Ocho horas no hacen un día, de Rainer Werner Fassbinder. Sala Lugones-Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Hoy a las 19, Capítulo 1 (Ochen y Marion); y a las 21.30, Capítulo 2 (La abuela Gregor). Mañana, a las 16.30, Capítulo 3 (Franz y Ernst); a las 19, Capítulo 4 (Mónica y Harald); y a las 21.30, Capítulo 5 (Irmgard y Rolf).

La asesina, de Hou Hsiao-Hsien. C. C. de la Mmemoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Hoy a las 18.

La novia vestía de negro, de François Truffaut. C. C. La Materia, Malabia 1077. Hoy a las 21.

La Strada, de Federico Fellini. Fundación Columbia, Borges 2020. Mañana a las 19.30.

El movimiento, de Benjamín Naishtat. C. C. Recoleta, Junín 1930. Hoy a las 21.

Hoy, partido a las tres, de Clarisa Navas. C. C. Recoleta, Junín 1930. Mañana a las 19.

Liebelei, de Max Ophüls. Auditorio Apoc, Bmé. Mitre 1563. Hoy a las 18.30.

La chica danesa, de Tom Hooper. C. C. Banfield Ensamble, Larrea 350. Mañana a las 19.

Día de fiesta, de Jacques Tati. Sala Lugones. Teatro San Martín, Av. Corrientes 1573. Hoy a las 14.

Afrique 50, de René Vautier. Museo Etnográfico (UBA), Moreno 350. Hoy a las 16.

París Couleurs, de Pascal Blanchard y Éric Deroo. Museo Etnográfico (UBA), Moreno 350. Hoy a las 16.

MÚSICA

Horacio Fontova. Los Chisperos, Pje. San Lorenzo 365. Hoy a las 21.

Mísia presenta Homenaje a Amalia Rodrigues. C. C. Kirchner, Sarmiento 151. Hoy y mañana a las 20.

El Silente Sur presenta Pizarnik, Insólita Belleza. Caras y caretas, Sarmiento 2037. Hoy a las 21.

Marina Ruiz Matta presenta Azul final. Borges 1975, Jorge Luís Borges 1975. Hoy a las 21.

Javier Peñañori. Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Hoy a las 21.

Pablo Riquero presenta Comienzo. Café Vinilo, Gorriti 3780. Mañana a las 21.

Rodolfo Mederos Trío. Circe, Fábrica de Arte, Av. Córdoba 4335. Hoy a las 21.

Luis Fonsi. Luna Park. Hoy y mañana a las 21.

Los Jaivas + Cuarteto de Cuerdas Sur + Naranja Dulce. La Usina del Arte, Caffarena 1. Hoy a las 21. Gratis.

Los Caligaris. La Trastienda Samsung, Balcarce 460. Hoy a las 21.

Memphis. Teatro Gran Rivadavia, Av. Rivadavia 8836. Hoy a las 21.

Marikena Monti. La Biblioteca Café, Marcelo T. de Alvear 1155. Hoy a las 21.

Vera Cirkovic. Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Hoy a las 20.30.

La Patrulla Espacial. La Tangente, Honduras 5329. Hoy a las 23.30.

La perra que los parió + Karamelo Santo. Teatro Sala Opera, 58 al 700, La Plata. Hoy a las 20.

TEATRO

Hasta el fin de los tiempos. Dramaturgia y dirección: Alejo Beccar. Teatro La Tertulia, Gallo 826. Hoy a las 21.

Mirá, de Marcelo Katz. C. C. de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Hoy a las 22.30 y mañana a las 20.

Lapsus, de Verónica Fucci y Sebastián Irigo. Teatro La Casona, Av. Corrientes 1975. Hoy a las 21 y mañana a las 20.

Nada del amor me produce envidia, de Santiago Loza. Dirección: Diego Lerman. Santos 4040, Santos Dumont 4040. Hoy a las 19.

Noche de paz. Dramaturgia y dirección: Maxi Prioriello. Charerean Teatro, Nicaragua 5565. Mañana a las 20.

Espumas de Oriente. Dirección: Mariana Giovine. Teatro NÜN. J. Ramirez de Velazco 419. Mañana a las 19.

Dashua, de Omar Pacheco: Teatro La Otra orilla, Gral. Urquiza 124 . Hoy a las 21.

Siempre hay que irse alguna vez de alguna parte. Dramaturgia y dirección: Gabriela Izcovich. Teatro NoAvestruz, Humboldt 1857. Hoy a las 22.30.

El casamiento de Anita y Mirko. Un espectáculo del Circuito Cultural Barracas. Av. Iriarte 2165. Hoy a las 21.

¿Cómo vuelvo? Dirección: Diego Lerman. Santos 4040, Santos Dumont 4040. Hoy a las 20.30.

Una buena preguntita banal, de Jean Tardieu. Dirección: George Lewis. El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Hoy a las 20.30.

Donde duermen los grillos, de Marcos Arano. El Excéntrico de la 18º, Lerma 420. Hoy a las 20.

La suerte de la fea, de Mauricio Kartun. Dirección: Paula Ransenberg. Teatro Timbre 4, Boedo 640. Mañana a las 16 y a las 17.

Madre amadísima, de Santiago Escalante. Teatro Buenos Aires, Rodríguez Peña 411. Mañana a las 19.30.

Amarillo, de Carlos Somigliana. Adaptación y dirección: Facundo Ramírez. Teatro Celcit, Moreno 431. Mañana a las 16.

Improvisa2. Humor + Impro + Música. Chacarerean Teatre, Nicaragua 5565. Hoy a las 23.45.

India, de Silvia Gómez Giusto. Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Hoy a las 22.

Eva Perón resucitada en los tiempos del rencor. Dramaturgia y dirección: Vicente Zito Lema. Teatro El Cubo, Zelaya 3053. Mañana a las 20.

El Faro. Dramaturgia y dirección: Juan Manuel Besteiro. El Método Kairós, El Salvador 4530. Mañana a las 21.

Pelonintensivo, unipersonal de Roberto Peloni. Teatro Maipo, Esmeralda 443. Hoy a las 23.15.

PIBES

Un viaje inesperado, de Julia Sigliano y Cia. Las Croqueta. Teatro El Trompo, Colombres 1634. Hoy a las 16.

Poeta Niña. Teatro poético para niños. Dramaturgia y dirección: Gabriela González López. Paraje Arteson, Palestina 919. Hoy y mañana a las 17.

Beethoven, por la Compañía de títeres Babelteatro. C. C. Konex, Sarmiento 3131. Hoy y mañana a las 15.

Vivitos y Coleando 2, de Hugo Midón. Teatro Picadero, Enrique Santos Discépolo 1857. Hoy y mañana a las 16.

Mi perro López, con música de Gastón Cerana y Leonardo Stefoni. Teatro 25 de mayo, Av. Triunvirato 4444. Hoy y mañana a las 14.

Cyrano de más acá. Dramaturgia y dirección: Emiliano Dionisi. Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Hoy y mañana a las 15.

Saltimbanquis. Dirección: Pablo Gorlero. Teatro San Martín, Sarmiento 1551. Hoy y mañana a las 15.

El guardián del agua, por el Teatrino de la Academia de Bellas Artes de Venecia. C. C. Kirchner, Sarmiento 151. Hoy a las 15.

Los Fantasmas de Florencio y la tenebrosa tierra de la no imaginación. De Cristian Vélez. Teatro Carlos Carella, Bartolomé Mitre 970. Hoy y mañana a las 16.

A comer con Levadura. Espectáculos de marionetas. Por Grupo Yesca. La revuelta teatro, Boedo 1014. Hoy a las 16.

A ver qué veo, de Carlos de Urquiza, Manuel González Gil y otros. Dirección: Solange Perazzo y Carlos de Urquiza. Universidad Popular de Belgrano, Campos Salles 2145. Hoy a las 16.

Las brujas flamencas, de Eva Iglesias y Verónica Marcovsky. Dirección: Ernesto Sánchez. Camarín de las musas, Mario Bravo 960. Hoy a las 17.

ETC.

Clowns no perecederos reciclado. Dirección: Cristina Martí. Espectáculo de clown a beneficio del comedor infantil “Los Toritos de La Tablada”. C. C. de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Hoy a las 20. Entrada: un alimento no perecedero.