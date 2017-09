“Esto duele mucho”

El técnico de Racing, Diego Cocca, no ocultó su fastidio por el resultado y brindó su análisis del partido: “En el primer tiempo nos invitaron a jugar y jugamos bien. En el segundo, cuando había que luchar, correr y meter, no lo supimos hacer. Cuando la presión de ellos fue más alta y quedó medio regalado para la contra, no lo supimos aprovechar. Todas las veces que nos atacaron, terminaron en gol. Los partidos se ganan en las áreas y hoy no lo resolvimos bien. Es una derrota que duele porque la Copa era importante; estoy preocupado porque tenemos que solucionar estos temas, te marcan resultados. El funcionamiento en líneas generales fue bueno, es un equipo en formación y todavía se va a equivocar muchas veces”.