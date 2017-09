Boca y River juegan en el estadio Bicentenario San Juan una versión cuyana del Superclásico auspiciado por el sponsor de ambos, en el que habrá una Copa en juego y acaso sirva a los entrenadores para sacar conclusiones con miras a la reanudación del calendario oficial, luego de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Pese a que los dos grandes del fútbol argentino no podrán contar con sus titulares habituales, muchos de ellos afectados a los distintos seleccionados de Sudamérica, el encuentro generó un enorme interés del público, con localidades prácticamente agotadas.

Tras haberse consagrado campeón hace dos meses y medio, Boca comenzó el torneo doméstico con una holgada victoria 3-0 sobre Olimpo, aunque se presentará en San Juan con una formación sin el goleador Darío Benedetto, el uruguayo Nahitan Nández, y los colombianos Frank Fabra, Wilmar Barrios y Edwin Cardona, todos con sus seleccionados. Tampoco estarán el delantero Cristian Pavón, afectado por un golpe en el pie derecho, ni el rosarino Pablo Pérez, con una molestia en el pubis. El DT Guillermo Barros Schelotto verá en acción entonces a aquellos futbolistas que no gozan de continuidad, más algunos que necesitan levantar su nivel. El lateral Leonardo Jara, que ocupará el puesto de Pérez en el mediocampo, señaló: “Para Boca no existen amistosos, tenemos que demostrar siempre que somos los mejores. Sabemos muy bien que un Boca-River no tiene nada de amistoso”.

Aun sin Javier Pinola y Jorge Moreira, con los seleccionados de Argentina y Paraguay, respecticamente, River mostrará en San Juan lo mejor disponible debido a que el técnico Marcelo Gallardo ensayará tácticamente con cinco mediocampistas e Ignacio Scocco como único punta, un esquema con el que planea reemplazar al goleador Lucas Alario, quien partió al Bayern Leverkusen esta semana. El conjunto millonario se desdobla entre la Copa Libertadores –donde está en cuartos de final– y el torneo local, donde debutó con una victoria 1-0 sobre Temperley como visitante, en la primera fecha de la Superliga del fútbol argentino.