Violencia en barrio Qom

La fiscal de Corrupción y Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Karina Bartocci, decidió desestimar la investigación contra once personas de la comunidad Qom por el procedimiento policial ocurrido el 2 abril de este año en el barrio Toba. No obstante, seguirá la causa contra los agentes sospechados por apremios ilegales. El Defensor Regional de la 2 Circunscripción Judicial, Gustavo Franceschetti y la Defensora Pública de Rosario, Susana Brindisi, pidieron la desestimación de la denuncia y archivo en el mes de mayo, atento la falta de pruebas para imputarles delito alguno a sus defendidos. Bartocci entendió que de las medidas adoptadas por el MPA para el caso en cuestión no se desprende que las aprehensiones hayan sido realizadas en un contexto de resistencia a la autoridad. No obstante, remarcó que las dos personas que fueron aprehendidas con arma de fuego, como así también el sujeto que presentaba un pedido de captura activa continuarán siendo investigados junto con los policías señalados.