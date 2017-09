Inquietantes clips e imágenes flotan (“todos flotan, ¡y tú flotarás también!”) en la web, anunciando el inminente estreno de It (Eso), cinta que devolverá a unos de los payasos más hiela-hemoglobina de la literatura para que pueble pesadillas. Sí, sí, the one and only Pennywise: creado por el maestro del terror, don Stephen King, en los 80s; mezcla de Bozo y Ronald McDonald con más afición a asesinar y aterrorizar purretes que a robar sonrisas, como quedase demostrado en la adaptación a telefilm de 1990, con Tim Curry como antiquísima entidad maligno. Si el chico Skarsgård –Bill, hijo de Stellan, hermano de Alexander y Gustaf–, elegido por el realizador argentino Andrés Muschietti (Mama) para encarnar al clown terrífico, está a la altura de los escalofríos, pronto se develará. Hasta entonces, la firma Warner Brothers, productora y distribuidora, ha encontrado el modo de que los miedos sigan flotando. Porque, a modo de oscuro mantra, repetimos: “Flotan, todos flotan, ¡y tú flotarás también”... Sucede que, para sacar al monstruo de la hibernación, la empresa ha lanzado un juego online con estética retro, en nostálgico formato 8-bit, con sencilla prueba: navegar el famoso barquito de papel de Georgie por las alcantarillas de Derry, Maine, pinchando globos rojos y esquivando zapatillas, carteles de “Chico perdido” y al mismísimo Pennywise, que -a saber- siempre asoma en lo profundo. Un juego que se nutre de las primeras líneas de King, que antaño anotase: “El terror, que no terminaría por otros veintiocho años –si es que terminó alguna vez–, comenzó, hasta donde sé o puedo contar, con un barco de papel que flotaba a lo largo del arroyo de una calle anegada de lluvia”. Ay... El verdadero desafío del juego, en todo caso, es resistir al soundtrack de elección: básicamente la carcajada constante, cínica y funesta, tan honda como el abismo, del mentado payasito. Para ingresar a las cloacas, alcanza con clickear en game.itthemovie.com.