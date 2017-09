Adiós a Richard Anderson

El actor estadounidense de cine y televisión Richard Anderson, conocido por su participación en las series de culto de los 70 El hombre nuclear y La mujer biónica, falleció a los 91 años. Anderson murió en su domicilio en Beverly Hills, en el estado de California. En las mencionadas series televisivas el actor encarnó a Oscar Goldman, el jefe de la agencia gubernamental que tenía al Hombre nuclear (o “el hombre de los seis millones de dólares” del título original en inglés) y a la Mujer Biónica entre sus principales activos. Además, entre los trabajos destacados de Anderson se cuentan las películas Paths of Glory (1957), de Stanley Kubrick, Seven Days in May (1964) y Seconds (1966), de John Frankenheimer.