“Ayer vi cosas muy oscuras, volví a ver oscuridad en la Argentina, gente de civil sin identificación, volví a ver gente que era manifestante y después se ponía chalecos de la policía. Esto ya lo vivimos. Yo no quiero volver a eso. Quiero una Argentina en la que absolutamente todos, seas de izquierda, de derecha, puedas expresarte libremente y no tengas miedo. Los argentinos no nos merecemos volver a tener oscuridad porque hemos trabajado mucho por la luz. Vivíamos en una sociedad en la cual todos se podían expresar. Inclusive podían insultarme, me habían tildado de algunas cosas, me habían amenazado, me he visto colgada en una manifestación y nadie reprimió y nadie hizo nada. Yo no quiero una sociedad con miedo al hablar”.