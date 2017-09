Críticas a Bullrich

“El Gobierno está más preocupado en culpabilizar a los mapuches que en investigar seriamente la desaparición de Maldonado”, señaló Jorge Taiana, candidato a senador de Unidad Ciudadana, y cuestionó el desempeño de Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad también fue blanco de las críticas de Sergio Massa. “Claramente mintió, y ahí va parte de su responsabilidad. No podés mentirle a todos, todo el tiempo, como si las cosas no tuvieran hechos ciertos”, señaló el líder del Frente Renovador y dijo que si el joven desaparecido aparece sin vida la funcionaria “va a tener que renunciar”. “Prefiere ser líder de los gendarmes antes que ministra de Seguridad de todos”, apuntó Felipe Solá y añadió que Bullrich “ya de este tema no tiene retorno”. En tanto, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, que preside Héctor Recalde, señaló que la represión tras la movilización a Plaza de Mayo fue “injustificada, insólita y provocada” y advirtió que se trató de una “maniobra del Gobierno para que no se hable de la contundente manifestación” para reclamar por Santiago Maldonado.