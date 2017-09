Los abogados defensores que asisten a los 30 detenidos tras la violenta represión del viernes en Plaza de Mayo, denunciaron que el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi todavía no llegó a los tribunales de Comodoro Py, a pesar de que tendría que haberles tomado declaración indagatoria a los acusados a las 8. La totalidad de los detenidos fueron trasladados cerca de las 7.30 a la alcaldía situada en la planta baja del edificio de tribunales de Comodoro Py para que se los indagara, pero el magistrado todavía no llegó al lugar y retrasó toda la jornada. "Estamos pidiendo a gritos que el juez se haga presente y empiece con las indagatorias", se quejó el abogado defensor Isamel Jalil, en horas del mediodía.

María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, alertó que las autoridades del juzgado "están apostando al cansancio" para generar desgaste entre las organizaciones que desde temprano se reunieron en las puertas de los tribunales para acompañar a los acusados. "Quieren que todos ustedes se vayan yendo y entonces puedan tramitar la causa sin tener la presión de la fuerza de la lucha organizada en la puerta de los tribunales", añadió y calificó a la situación como "una muestra más de cómo se manipula esta situación para criminalizar la protesta y para escarmentar" a quienes reclaman la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Verdú dijo que los empleados de Tribunales aseguraron que no pueden comenzar las rondas de declaración hasta que no se presente De Giorgi. Sin embargo, la abogada resaltó que las autoridades del juzgado "podrían perfectamente empezar en su ausencia con la secretaria, la prosecretaria y con los audiencistas, sin embargo ha dado la orden de que se espere su llegada; las actas están listas, y las designaciones ya están efectuadas, pero no podemos empezar las audiencias porque el juez, que nos citó a las 8, no llegó a tribunales", insistió.

Más temprano, Jalil anticipó que pedirán la excarcelación una vez que terminen las audiencias. “Los delitos que se les imputan son los de intimidación pública y resistencia a la autoridad. Son absolutamente excarcelables, las penas son menores a 8 años que es lo que el Código impone como límite", explicó esta mañana el abogado en Comodoro Py.

Además, advirtió que será "una jornada extensa, muy larga" ya que "son muchos los detenidos y las audiencias tienen alguna formalidad que demanda un tiempo largo", por lo que no descartó que se extiendan hasta mañana.

Jalil también dijo que espera "ver qué es lo que tienen para imputarle" a los detenidos ya que "es una calificación que no está manejada del modo más claro sino que viene con alguna recomendación", y agregó: "Necesitaban detenidos, no tengo la menor duda".

"No puedo afirmar quiénes provocaron los incidentes, lo que sí puedo afirmar es que de los detenidos, ninguno estuvo en el lugar", añadió.

Desde temprano, representantes de diversas organizaciones políticas y sociales se concentraron frente a Comodoro Py, convocados por la Coordinadora de Acción contra la Represión Policial e Institucional a la espera de las declaraciones de los detenidos ante el juez De Giorgi.

“El objetivo que tenemos es que los liberen a todos. Sabemos que hay heridos y justamente la causa comenzó por daños, pero después le endilgaron el delito de resistencia a la autoridad justamente para justificar los golpes”, resaltaron desde Correpi a Radio Gráfica. Uno de los 30 detenidos, un docente, no se encuentra en buen estado de salud, ya que padece una trombosis, según confirmó Jalil.