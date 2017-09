Levanta vuelo

La empresa de transporte aéreo del empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi se mueve “como un pulpo acaparando todos los espacios públicos”, aseguraron a este diario fuentes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), gremio que sigue de cerca los acuerdos comerciales que viene firmando en los últimos años el titular de Fiat Argentina y que lo acaba de denunciar a la Justicia (ver aparte). De la mano del macrismo, la empresa Modena Air Service, además de asistir al SAME, ofrece servicios a los empleados portuarios a partir de un acuerdo con el Instituto Verificador de Transporte (Ivetra), a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ganó una licitación para venta de helicópteros al Ministerio de Seguridad de la Nación y comenzó a desplazar en la provincia de Buenos Aires a la Dirección Provincial de Aeronavegación Oficial en el servicio de rastrillaje, como el Operativo Sol.

En 2011, Rattazzi había cerrado un contrato con el Instituto Verificador del Transporte (Ivetra) para que Modena Air Service, empresa perteneciente al Grupo Modena, cuyo apoderado es Claudio San Pedro, sea proveedor del servicio de helicópteros sanitarios para todas las terminales portuarias de la Ciudad de Buenos Aires. El acuerdo rubricado permite ofrecer el servicio para todos los empleados del sistema portuario y transportistas con el certificado TAP (Transporte Argentino Protegido). La zona de cobertura contempla un radio de 150 kilómetros de las terminales del Puerto de Buenos Aires y Dock Sud.

También se acordó el servicio para la Policía de la Ciudad, aunque la inauguración en octubre del año pasado quedó en medio de un escándalo, a partir de un video que circuló en la redes donde se veía cómo ploteaban un helicóptero del SAME con imágenes de la fuerza policial. En ese momento el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que el helicóptero que utilizó fue alquilado sólo para el acto oficial y aún no pertenece a la fuerza. La aeronave era una de las que suele usar el SAME para sus operativos de emergencia, pero en la Ciudad aseguraron que no se la sacaron al servicio de salud sino que se la alquilaron a la misma empresa proveedora (Modena Air Service). Debajo de los colores de la policía se podía observar los logos del SAME, de Sancor Seguros y de la propia empresa Modena.

Desde APLA detallaron también que se están utilizando helicópteros de la empresa Modena en la provincia de Buenos Aires. “Están tomando vuelos que antes hacía la dirección de aeronáutica provincial, desplazando a los pilotos de la gobernación”, sostuvo a este diario una fuente del sindicato de pilotos. Entre los vuelos que realizó Modena para la administración de María Eugenia Vidal, se encuentran los enmarcados en el Operativo Sol, que se realiza todos los veranos.