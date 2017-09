El contraataque de Stanley

“Hay organizaciones que más que mostrar la pobreza vienen a generar una situación conflictiva”, aseguró ayer la ministra de Desarrollo, Carolina Stanley. La funcionaria macrista mantuvo una reunión el viernes con los dirigentes de las organizaciones sociales a las que les anunció que no se ejecutará el presupuesto que tenía asignada la Ley de Emergencia Social, aprobada el año pasado tras los reclamos de los movimientos sociales. “No se puede hacer marketing de la pobreza, hay un treinta por ciento de pobreza que reconocimos por estadísticas del Indec, lo visibilizamos y ahora hay que darle respuesta”, continuó la ministra apuntando contra los representantes de los trabajadores desocupados y de la economía popular. Mientras las organizaciones sociales se reunirán hoy para definir un plan de acción contra el ajuste, Stanley destacó que “tiene que ver con una historia de los últimos diez años de toma y daca, yo te doy si no me cortás”.