DOMINGO 29



CINE

Cartografía de una película A 20 años del estreno de Los rubios de Albertina Carri, se realizarán actividades que incluyen la proyección del largometraje y la presentación de un libro que lo analiza. En la obra de 2003, Carri intenta reconstruir la identidad de sus padres, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar argentina. A través de un relato intimista que termina por volverse universal, la película muestra la recolección de memorias, testimonios, imaginaciones y las preguntas que quedan abiertas para ofrecer una mirada única sobre el infame hecho histórico y las subjetividades que se desatan a partir del horror.

A las 18, en ArtHaus, Bartolomé Mitre 434. Gratis.

Festival Asterisco En esta décima edición del festival que celebra el cine LGBTIQ+ se ofrece una gran variedad de películas de América Latina y el Caribe. Aquí se presentarán dos programas de cortos: uno con una retrospectiva de los últimos 20 años de la obra de Cristina Coll y el otro, con videos de Martín Sichetti y Alberto Passolini. Además, habrá una charla con Theo Jean Curthand, artista trans, indígena y canadiense, cuyos cortometrajes sobre sexualidad, identidad queer e indigenidad se han exhibido en numerosos festivales internacionales.

A las 18, en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930. Gratis.

ARTE

Pan y trabajo Último día para ver la exhibición de fotografías y video de Alejandro Kuropatwa. Pan y trabajo son motivos del canon del arte argentino desde “Sin pan y sin trabajo”, de Ernesto de la Cárcova y su cita en Manifestación, de Antonio Berni. La frase es también una consigna política, un reclamo y reivindicación de derechos inalienables que muchas veces se encuentran amenazados. Con este título se nombran la serie de fotografías inéditas que tomó Kuropatwa cerca de 1984 a unas amigas, una de ellas con sus hijos. Esta propuesta juguetea con la solemnidad de estos motivos, a la vez que plantea un escenario de “familia, propiedad, trabajo, sociedad” diverso.

De 15 a 20, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.



MÚSICA

Romance En una iniciativa del Museo Histórico Nacional, se presenta el Romance de la muerte del general Lavalle, poema épico compuesto por Ernesto Sábato y musicalizado por Eduardo Falú. En esta ocasión, el cantautor y bandoneonista Tomi Lebrero convocó a Tomás Mutio, de Corrientes, en guitarra y a Tomás Llancafil Williams, de Chubut, en voces, para recrear esta épica criolla que, por la relevancia de sus autores dentro de la literatura y la música de nuestro país, constituye una pieza de un valor histórico indispensable para nuestra cultura.

A las 19, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

Francisca y Los Exploradores La banda creada por el cordobés Franco Saglietti, dará un show con canciones nuevas y los clásicos de siempre. En 2013 editaron su primer disco Barbuda, en 2016 ganaron la Bienal de Arte Joven BA y editaron el álbum Franco producido por Adrián Dárgelos de Babasónicos. Esta noche compartirán escenario con la cantante y compositora argentina Trinilav.

A las 18, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $3000.

LUNES 30

ETCÉTERA

Higgs monstruoso El uruguayo Paul Higgs y Mostruo! se presentan juntos por primera vez, en lo que promete ser una mezcla de sonidos interesantes y una puesta en escena hipnótica. Higgs reside, sacude y acciona la escena cultural porteña. Desde grabar una cantidad innumerable de discos propios, como Astucia, a producir a No Te Va Gustar, Juan Wauters, El Príncipe Idiota y Rosario Ortega o artistas emergentes que incluye en su propio sello discográfico, Púrpura Discoteca. Por su parte, Mostruo! es uno de los emblemas de ese rock platense que sigue reuniendo bandas nutricias para la escena local.

A las 21, en el Centro Cultural Richards, Honduras 5272. Entrada: desde $3000.

Fiesta ¡Fa! El ciclo de música en vivo, charlas y reflexiones compartidas desde la casa de Mex Urtizberea tuvo su versión en vivo y ya puede verse en YouTube. Se podrá revivir una noche que incluyó monólogos de Darío Z, Sebastián Wainraich, Sol Despeinada y Víctor Hugo; también música a cargo de Mex y su banda junto a figuras que ofrecieron canciones propias y versiones poderosas: Juliana Gattas cantó “Mi gin tonic” y “Enamorada”; Sofía Viola hizo “Panchos en Constitución” y “Ella ya me olvidó”. Lula Bertoldi y Nico Sorín rockearon con “El ojo blindado” y “No bombardeen Buenos Aires”.

Disponible a través de del canal de YouTube de @estoesfa

CINE

Gambaro Puede verse online el documental de Jazmín Bazán. El film explora la figura de la escritora argentina Griselda Gambaro a través de un encuentro entre dos líneas narrativas que evidencian el contenido estético, político, social y feminista que atraviesa toda su obra al tiempo que se observan los aspectos biográficos de su. El largometraje recorre varias de sus obras más significativas, incluyendo la censura a la que fue sometida su novela Ganarse la muerte, así como su mirada respecto al significado de la escritura y el rol de la mujer.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

ARTE

El orden de las cosas Se inaugura la muestra de la artista rosarina Andrea Racciatti. Quien vive y trabaja en Buenos Aires. Forma parte del colectivo artístico La línea que camina desde 2015 y el proyecto Red Nómade con intervenciones en distintos lugares del mundo. Desde 1980 participa en muestras individuales y colectivas en el país y en el exterior.

Hasta el 24 de noviembre, en Galería Jacques Martínez, Roque Sáenz Peña 267, San Isidro. Gratis.

TEATRO

Un ingrediente especial Dora es una abuela que pasa la mayor cantidad de tiempo en su cocina, rodeada de sus muebles y artefactos más preciados. Todos entran y salen de su hogar, cual puerta giratoria y Dora está allí para recibir los vaivenes. Su hija Marina y el hijo del encargado del edificio, Alejandro, son quienes revolucionan la rutina de Dora, cada uno a su manera. Una tarde, la visita de su nieta preferida, Carla, y una confusión de la vejez dan el puntapié a un sinfín de discusiones y conflictos familiares. Actúan Cristina Maresca, Graciana Urbani, Rocío Gomez Wlosko y Braian Ross. Dramaturgia y dirección de Martín Goldber.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entradas: $3500.

MARTES 31

FOTOGRAFÍA

Co crear Puede visitarse la muestra de fotografía contemporánea del taller dirigido por la arquitecta y artista Vivian Galban. A pesar de las diferencias en términos de enfoque, texturas y temáticas, el resultado logra un efecto sumamente inmersivo. Participan Ana Miró, Ana Zorraquin, Ángeles Pereda, Corina Acosta, Daniela Silicz, Eduardo de La Tour, Elie Angles, Gabriel Carlini, Georgina Pascual, Inés Clusellas, Irene Momesso, Juan Manuel Bonnet Irigoin, Mariana Fuentes Zamorano, Pablo Caro, Patricia Vidal, Pompi Caputo, Solange Baques, Sonia Braun, Teodelina Detry y Virginia Gauna Torres.

Hasta el 15 de diciembre, en la Biblioteca del Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1750. Gratis.

MÚSICA

No Convencional Se presenta To Be Continued, uno de los conciertos del Festival en el que se ofrecerán obras de Christian Marclay interpretadas por los solistas locales Oriana Favaro y Agustín Genoud, y por el Ensamble Babel, de Suiza. El Festival No Convencional ofrece propuestas de música, video y performance en espacios poco habituales de Buenos Aires. En su tercera edición, a la singularidad de sus locaciones y la proximidad entre artistas y público, sumará la de ofrecer estrenos absolutos para la ciudad y el país.

A las 20, en el teatro Presidente Alvear, Av. Corrientes 1659. Gratis.

Visage Continúa el ciclo que une generaciones musicales. Dueños de una fugaz pero intensa presencia musical y discográfica en los 80, el legado de Euroshima sigue presente y vigente. Fabián Iribarne junto a Ricardo Parrabere mantienen vivas las canciones de aquella primera joya en vinilo que fue Gala en 1987 y también viven el presente con temazos nuevos en la voz de su actual vocalista, la multifacética Rebeca Vorig. La banda se presenta junto a Vera, proyecto personal electrosynthwave postpunk de la uruguaya Verónica Ramos. Luego de su paso por diversas bandas de la escena montevideana, ella sigue presentando material de su más reciente disco The Awakening junto al baterista Hugo Angelelli.

A las 20.30, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada $1000.

CINE

Arturo a los 30 Diez años después de su gran debut (Juana a los 12), Martín Shanly vuelve con una comedia en donde deja entrever ciertos toques que evocan el cine rejtmaniano. Arturo asiste a la boda de una amiga de la que está distanciado. En el trayecto entre la iglesia y la fiesta, se produce un accidente del que Arturo consigue salir ileso. A partir de ese momento, una serie de recuerdos comienzan a desplegarse en forma de flashbacks que involucran las personas más significativas de sus últimos tiempos.

A las 21.10, en el Cine Arte Cacodelphia, Av. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $900.

TEATRO

Tencha Reina Una autoficción sobre Tencha de Sagastizabal: psicoanalista, actriz, chamana y gorda. La película es un retrato onírico sensual, mágico e iridiscente. Un híbrido que muta a fábula. Un cuento de hadas queer que se enlaza en lo documental. Tencha despliega aquí un cuestionamiento a la belleza canonizada. Dirección de Maruja Bustamente.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MIÉRCOLES 1

MÚSICA

Louta Luego de unos meses de trabajo sobre materiales nuevos, el artista se prepara para compartir una noche muy especial con sus fans en lo que será su primer show de 2023 por estas latitudes y el estreno de sus novedades en vivo. Con su trabajo experimental y camaleónico que combina elementos del trap, el pop y el reggaetón, Jaime James, al frente del proyecto Louta, es un referente cada vez más resonante de la música local contemporánea. Este show será una oportunidad única para escuchar –y experimentar, porque el show trasciende lo estrictamente musical– en vivo por primera vez sus nuevos lanzamientos y repasar el resto de su discografía.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $9000.

Minella La cantante Carolina Minella presenta su cuarto disco de estudio, llamada justamente Minella. La artista, reconocida por acercar a los jóvenes al tango, recorrerá los temas que componen su nuevo álbum. También cantará canciones que marcaron su carrera y forman parte de su repertorio.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $2800.

TEATRO

La elegida Esta obra trata el pasaje de la adolescencia a la adultez de una chica en los noventa. A los ocho años Laura fue a una celebración por el día de reyes organizada por unas monjas. “Tomá, sos la elegida de Dios, por ser la más linda”, le dijo una y le entregó una bolsa de caramelos. ¿Qué pasa cuando nuestra vida se define a partir de ser siempre la elegida de alguien? ¿Qué queda cuando dejamos de serlo? De Paula Fanelli y Laura Nevole, quien también la protagoniza.

A las 20, en Fundación Sagai, 25 de Mayo 586. Gratis.

ETCÉTERA



Saborido y Lakerman El escritor, guionista y productor Pedro Saborido se reúne con el guionista y conductor Adrián Lakerman en una charla sobre el humor de Charly García, Diego Maradona, Jorge Luis Borges y Cristina Fernández de Kirchner. Aspectos teóricos del por qué nos reímos.

A las 21.30, en el Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147. Entrada: desde $3000.

Mujeres alfa Se estrena la serie web de las malas feministas, versión ficcionada de las conversaciones de Sole Castro Virasoro y sus amigas: Maru, Laura y Flor. El guión gira en torno a la observación y parodia de hechos cotidianos, desde donde se crean situaciones que llegan al ridículo, gracias a las excentricidades de las protagonistas. En cada episodio se hace una lectura crítica, pero siempre muy divertida, de la cultura contemporánea y las pequeñas grandes tragedias que nos tocan vivir. Con Florencia Prada Duhagon, Adriana Cuerda, Déborah Santllans, Sole Castro Virasoro y Nicolás Biffi.

Disponible a través de mujeresalfa.net. Gratis.



FOTOGRAFÍA

Marcha blanca Se inaugura la muestra Mónica Hasenberg: Escuelas, 1983-1989, con una serie de fotografías que forman parte del archivo de la familia Hasenberg-Quaretti. Las imágenes que se exhiben dan cuenta del registro que hizo la fotógrafa junto a su marido Brenno Quaretti en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y varias de Salta, Chubut, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy.

Hasta el 3 de diciembre, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

JUEVES 2

TEATRO

Aurora trabaja Aurora es el único sostén de una familia de seres inmóviles. Es temporada de caza y su jefe cree que es su dueño. No hay suficiente dinero en la familia y para Aurora la casa es un refugio, pero también una cárcel donde una delgada línea separa sus ensoñaciones de la pesadilla cotidiana. Aurora es presa, como los ciervos que los hombres vienen a cazar. Pero la vida no puede tratarse como un recurso a saquear. Hay una fuerza que se despierta cuando la perversión supera el límite de lo tolerable. Actúan Paloma Contreras, Gabo Correa, Juan Garzón, Mariano Garzón e Ingrid Pelicori. Dirige Leonor Manso.

A las 19.30, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

El teatro bajo la arena En un futuro cercano, donde las corridas de toros están prohibidas, dos investigadoras argentinas disertan sobre la obra de Federico García Lorca. La conferencia sucede en una plaza de toros, en Almería. Allí formulan diferentes versiones sobre la vida y la producción del poeta granadino: sus piezas canónicas, sus declaraciones, sus textos malditos. Mientras suceden las aguerridas exposiciones, el antiguo personal de la plaza deambula, sonámbulo y desocupado, y recita, cada vez que puede, el romancero gitano. De Laura Paredes. Actúan Manuel Attwell, Claudia Cantero, Agustin Gagliardi, Nicolás Levín y María Inés Sancerni.

A las 21, en El Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034. Entrada: $3500.

MÚSICA

El Zar El dúo integrado por Facundo Castaño Montoya y Pablo Giménez vuelve a presentarse en vivo para despedir el año. En el marco del cierre del Río Hotel Tour y luego de visitar varias provincias argentinas y países de Latinoamérica, la banda regresa con un show cargadísimo de expectativas que promete ser inolvidable.

A las 21, en Estadios Obras, Av. del Libertador 7345. Entrada: desde $7500.

3.0 Alfredo Peria, uno de los pioneros y referentes del dark wave, el post punk, el techno industrial y el synth pop se presenta en vivo para adelantar nuevos temas de su nuevo proyecto. Compartirá escenario con Adicta.

A las 21, en Strummer, Godoy Cruz 1631. Entrada: $3000.

ARTE

Ballet bazar Se presenta la tercera muestra del ciclo curado por Diana Aisenberg. Se trata de una población variable de artistas que realiza apariciones esporádicas en ámbitos que le permiten experimentar con formatos comerciales. Ensaya técnicas de difusión y acceso a consumidores de todos los rangos. La exhibición esta vez es de Alejandro Gabriel, con música de Manuel De Olaso.

En Microgalería, Loyola 514. Gratis.

Autónoma Pensar en la experiencia de transitar la ciudad. En la manera en que un cuerpo trabajador feminizado atraviesa la experiencia de habitarla. A partir de una operación semántica que interviene sobre el significante Autónoma, en su doble carácter de adjetivo y nombre propio, Victoria Boulay se pregunta a través de sus pinturas acerca de qué otros adjetivos podrían ocupar ese lugar. También, qué otros modos y experiencias posibles propician una ciudad que por momentos se torna invivible. Curaduría de Laura Lina.

En el Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543. Gratis.

VIERNES 3



MÚSICA

Krupoviesa Para festejar sus 10 años de vida, la banda integrada por Nico Lantos, Satur, Adrián Nicoletti, Walter Ogando y Mariana Coccaro se presenta en vivo. Desde hace una década el grupo hizo de la suciedad y el vértigo un trabajo sofisticado y noble. Canciones veloces, distorsionadas, ruidosas, estribillos distorsionados para bailar, temas pegadizos en cualquier lugar donde puedan enchufar sus instrumentos. Entre teclados psicotrópicos, entre Guided By Voices, The Fall y los primeros El Mató. Una noche que contará con invitados sorpresa y un recorrido por los hits que marcaron el corazón indie de quienes los siguen y necesitan volver a poguear.

A las 20, en La Tangente, Honduras 5317. Entrada: $4000.

ETCÉTERA

Maestros de la historieta Autores fundamentales de la historieta argentina recorren su obra en diálogo con Max Aguirre. Hoy será el turno de Gianni Dalfiume. Colaborador de numerosas revistas, como Misterix, desde inicios de los 60 fue editor, ocasional guionista, y dio continuidad al camino que signó el Sargento Kirk de Oesterheld-Pratt encarando el género de cowboys como escenario de conflicto entre culturas en una línea de producción donde la historieta argentina creó una mirada distintiva y alejada de estereotipos.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

TEATRO

Al Karem El montaje de esta obra muestra al General San Martín en un sueño premonitorio sobre una revolución feminista, en un futuro que no le tocará vivir. En su sueño aparece la Virgen del Carmen, Patrona del Ejército de los Andes, que, después de hacerse humana, es detenida, torturada y desaparecida por los militares de la dictadura. Luego, vemos a una colona alemana del sur, militante de la extrema derecha, que es poseída por el espíritu de una mujer mapuche. El sueño culmina con una mujer contemporánea, realizando una arenga por los derechos de los que no tienen voz. Dirige Mauricio Arturo Fuentes. Con Paz Camelli y Romina Biotti.

A las 22.30, en Animal Teatro, Castro 561. Entrada: $3500.

No se llama En este espectáculo, la artista es al mismo tiempo persona y personaje. La vida de Julia como bailarina y mujer queda plasmada en esta puesta que refleja un devenir signado por el accidente cerebrovascular que la intérprete sufrió. Julia va hasta la cocina, pone la pava y en un momento nota que los mensajes que quiere enviar no llegan. No se llama es una exploración de los movimientos de esa espera, del espacio que subsiste entre el suelo y los dedos de su pie.

A las 20, en Movaq, Malabia 852. Entrada: $3800.

Sueño Raffaella Argentina, 1995. A tres mujeres de 50 años, las convoca el sueño de una de ellas, Lidia, quien anhela participar en el concurso del programa italiano Sueño Raffaella. Este sueño es un disparador para darle sentido a su vida opaca. Además, ella no cuenta con el talento ni con el dinero para lograrlo. Ahí aparecen Idila y Dilia, sin saber que sus vidas serán impactadas a partir de la heroica interrogante de Lidia: ¿por qué alguien como yo no puede vivir un sueño? Con Gaby Barrios, María Fernanda Francucci y María Lucrecia Lamas. Dirección de Silvia Silva.

A las 20.30, en Teatro Belisario Club de Cultura, Av. Corrientes 1624. Entrada: $3000.

SÁBADO 4

CINE

Tetralogía inconclusa Una nueva oportunidad para dejarse sorprender por una de las obras más fascinantes del cine argentino de los últimos años. Se trata de la Tetralogía inconclusa odio desencadenada de Lucía Seles. Smog en tu corazón es la primera parte de la denominada Trilogía del Tenis, a la que se le suman Saturdays Disorders y Weak Rangers. La obra se completa con Terminal Young. Su sentido del humor va de lo absurdo a lo ridículo, pasando por lo cruel y lo naif. Cuando esa clave es aceptada, es posible empezar a pensar a los protagonistas como niños, que, como alguien ha dicho, no son otra cosa que locos que se curan con la edad.

A las 16 y 18.30, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

TEATRO

Ryan, hermano motor Un hombre viaja por las rutas del desierto a cumplir el último deseo de su padre: arrojar sus cenizas en un río de México. Lo acompaña el Ryan, máquina automotriz, y su hermano menor. Mamita espera en casa. La promesa de una aventura en donde todo lo que es crecer es enfrentar las cosas difíciles. Con Federico Pereyra y Gabriel Waisbein. Dirección de Ana Schimelman.



A las 17, en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entrada: $4000.

¿Todo bien? Se estrena la obra dirigida por Leonor Benedetto, con Juan Manuel Correa, Micaela Sol Bruzzone y Carlos Ares. Ya todos conocen las ventajas de la tecnología. Ahora empiezan a descubrirse sus peligros cuando los excesos manejan nuestras vidas. Los personajes están aquí siendo víctimas del vértigo que produce la inmersión permanente en el llamado “progreso”, cuando no se lo utiliza con mesura. Los protagonistas olvidaron cómo son las primeras señales del amor y se comportan con torpeza. Ante los ojos del espectador se desarrolla esa ignorancia que empobrece la vida de los que la padecen.

A las 19, en el Cine Teatro El Plata, Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: desde $2500.

Matka Puede verse la segunda pieza de la trilogía que inició con Manada y que tiene el objetivo de indagar sobre los mecanismos de poder, su distribución de roles en procesos que encarnan en el cuerpo humano. Interpretada por Carolina Fallat, Georgina Forconesi, Florencia Belén Santillo, Lola Capua y Sofia Pozzati, toda la potencia expresiva del elenco resulta en un montaje interdisciplinario en el que la danza, la música y la iluminación construyen el universo estético de la obra. Dirección de Julieta Rodríguez Grumberg.

A las 22, en Movaq, Malabia 852. Entrada: desde $2500.

MÚSICA

Carnaval negro Una fiesta que reúne tres bandas. Estarán los Angry Zeta, recién llegados de Brasil, Los Peyotes, después de su gira europea para seguir presentando Vírgenes y completa la trilogía musical Fandango, para aportar todo su carnaval salvaje.

A las 23, en el Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. Entrada: $2200.

Une La cantante, compositora y percusionista Maga Falcoff presenta oficialmente Une I y II, proyecto en el que viene trabajando junto al pianista peruano Kenneth Saravia. El eje principal es dar a conocer lenguas nativas y estilos musicales no tan difundidos de Argentina y de Perú.

A las 21, en Espacio Tucumán, Suipacha 140, CABA. Entrada: $2300.





-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para aparecer en esta sección se debe enviar la información a la redacción de Página/12, Venezuela 356 o por e-mail a [email protected]. Para que ésta pueda ser publicada debe figurar en forma clara una descripción de la actividad, dirección, días, horarios y precio, a lo que se puede agregar material fotográfico. El cierre es el día miércoles, por lo que para una mejor clasificación del material se recomienda que éste llegue los días lunes y martes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------