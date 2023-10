TEATRO

Vendo humo

El contexto económico no sería materia para una obra teatral. Pero su injerencia en el mundo del arte es tan innegable, que un coreógrafo necesita preguntarse sobre las condiciones en las que realiza su obra artística. Y allí es donde también emergen todas las situaciones que lo trajeron hasta acá. Entre nubes bajas, memorias familiares y eclécticas maneras de representar, el coreógrafo Juan Onofri Barbato revela sus trucos de supervivencia. El humo construye un relato con una ética propia en la búsqueda de alguna certeza. El arte, paradójicamente, no es gaseoso sino materia concreta de indagación. Inflación, paternidad y trabajo se disputan el sentido de la escena en esta nueva obra que Onofri Barbato escribe y dirige junto a Elisa Carricajo. Con vestuario de Federico Castellón, diseño de iluminación y espacio de Facundo Estol, música de Ismael Pinkler y construcción de títere de Román Lamas. Últimas funciones.

Jueves a las 21.30, en Planta Inclán, Inclán 2661. Entrada: $4000.

Okasan

Una mujer viaja por primera vez a Japón para visitar a su único hijo. En medio de esa cultura tan bella y extraña descubre que su hijo es parte de ese paisaje desconocido. El viaje se convierte en la aventura de encontrar quién será ella a partir de ahora. Dirige Paula Herrera Nobile, basada en el libro de Mori Ponsowy, Enemigos afuera. ¿Cómo escapar de las garras del tigre si la hierba del prado lastima su piel? ¿Cómo seguir la caza del ciervo si el calor de la tierra quema sus pies al andar? ¿Reza? Llora. No tiene garras, ni pelaje, ni cuernos. Carece de gracia, armadura, vuelo. Sólo un cerebro.

Domingo a las 20.30, en el Teatro El Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $6000.

MÚSICA

Hackney Diamonds

Detrás de una portada apenas digna de una compilación barata, acaba de aparecer el nuevo disco de los Rolling Stones, el primero con canciones propias en casi dos décadas (sucesor de A Bigger Bang, de 2005), un trabajo con aire a despedida, no solo por su condición de octogenarios sino porque es mayormente digno de quienes lo firman. Producido por Andrew Watt, el recomendado de Paul McCartney (invitado en el tema “Bite My Head”) que arrancó haciendo lo propio con Justin Biber o Dua Lipa y terminó con Ozzy Osbourne o Iggy Pop, es un álbum con grandes momentos, como el slide de Ron Wood en la deliciosa “Dreamy Skies” o el milagro del grupo completo en “Live By The Sword”, que Charlie Watts llegó a grabar, Bill Wyman se sumó como invitado y hasta incluye a Elton John en piano haciendo de Ian Stewart. Párrafo aparte para el cierre con “Rolling Stone Blues”, el tema firmado por Muddy Waters que bautizó al grupo, y que recuerda esa gloria de madurez que son los covers de Blue & Lonesome (2016), nacido del intento fallido de hacer un disco como el que acaba de salir.

I Want You

Una hermosa versión lenta y casi acústica del clásico de Blonde on Blonde –cuyo ritmo original inspiró el “Te quiero” calamaresco– es el segundo simple adelanto de la reedición ampliada del entonces menospreciado Bob Dylan At Budokan, originalmente publicado en 1978. Anunciado para el viernes 17 de noviembre, The Complete Budokan en su versión Deluxe contendrá dos shows completos, con un total de 58 temas, 36 de ellos interpretaciones nunca antes publicadas. Habrá una versión en vinilo doble, titulada Another Budokan, con 16 versiones inéditas. Antes de "I Want You", el primer simple del lanzamiento fue una deliciosa versión de "The Man In Me".

ONLINE

Cien años de Disney

La compañía del ratón animado más famoso del mundo (perdón, Jerry) está de cumpleaños –un siglo, nada menos–, y lo celebra con el reestreno de algunas de sus películas más paradigmáticas en salas de cine, de La cenicienta a Frozen y de Dumbo a Toy Story. Pero eso no es todo: la plataforma Disney+ acaba de incluir en su oferta la reciente restauración en 4K, a partir de los negativos originales, de Blancanieves y los siete enanos, el primer largometraje producido por Walt Disney, estrenado originalmente en 1937, además de 27 cortos clásicos realizados durante los primeros años de vida de la entonces pequeña empresa, entre ellos Steamboat Willie (foto), lanzado en 1928, la primera aparición en pantalla del pequeño roedor en estricto blanco y negro. Como parte de las celebraciones, puede también disfrutarse de Había una vez un estudio, suerte de racconto de las diez décadas de existencia de Disney que promete la participación de 543 personajes de más de ochenta y cinco películas y cortometrajes.

Las chicas de Chapel Croft

Samantha Morton es la protagonista de esta nueva miniserie británica que puede verse en Paramount+. En ella, la actriz de Dulce y melancólico interpreta a la nueva vicaria de la iglesia de Chapel Croft, una pequeña aldea inglesa. No llega sola, ya que la acompaña su hija adolescente, y por lo tanto la sorpresa es doble cuando le entregan una suerte de kit de exorcismo para apaciguar a los espíritus. Con algo de folk horror y mucho misterio, la trama parte de la posibilidad de una maldición: allí donde se ahorcó el anterior sacerdote desaparecieron dos jóvenes, y cinco siglos atrás un grupo de protestantes fueron traicionados y quemados vivos (no casualmente el título original es The Burning Girls).

CINE

El ruido del tiempo

El nuevo largometraje de Rubén Guzmán (Entre las piedras hipnotizadas por la luna, La ciudadela) es fiel al estilo de sus trabajos previos e hibrida elementos del documental, el ensayo audiovisual y el cine experimental para contar la historia del antropólogo sueco-argentino Eric Boman. El relato en off recorre su propia historia de vida, concentrándose en gran medida en las expediciones de 1901 en Purmamarca y la Quebrada de Humahuaca. Lejos del típico documental histórico-antropológico, Guzmán recrea esas instancias como si se tratara de un viaje alucinado por la memoria histórica y personal, en el cual adquiere cada vez mayor relevancia quien fuera su guía por la Puna, de nombre Pedro Carpanchay. Inspirado por el cine de Alexandr Sokurov –a quien la película está dedicada–, el realizador alterna imágenes actuales (entre ellas, varias “recreaciones”) registradas en video de alta definición y Super8 con fotografías de archivo. El resultado es fascinante y puede apreciarse en el Cine Gaumont.

La montaña

El actor y realizador parisino Thomas Salvador dirige y protagoniza este particular relato de aventuras minimalista que se transforma en un cuento fantástico de tintes filosóficos. Salvador es Pierre, un ingeniero especializado en robótica que, durante un viaje de trabajo a un pueblo montañoso, queda prendado de la belleza de los Alpes. Nunca volverá al trabajo en la gran ciudad y su carpa al pie de las montañas se convierte en una parte del paisaje. Allí conocerá a la cocinera de un restaurant mientras intenta dilucidar el origen de las avalanchas de piedra, punto de partida de un viaje interior de descubrimiento. La película, que puede verse en salas, hace un uso notable del rodaje en locaciones.

TV

Adult Swim

La animación no es sólo cosa de chicos. El nombre señala el tipo de espectador a quien van dirigidas sus producciones de animación, pero “Adult Swim” fue durante mucho tiempo un segmento dentro de otras señales como Cartoon Network. A partir del 31 de octubre la marca se convierte en señal propia, que en las grillas de cable reemplazará a la actual TruTV. De esa manera, series animadas como Rick and Morty(foto), show insignia de la casa, tendrá su lugar privilegiado entre otros clásicos y novedades. Así, la notable coproducción francoestadounidense Primal, creada por el animador Genndy Tartakovsky, volverá a acompañar a un hombre de las cavernas y a una tiranosaurio en sus aventuras por el mundo prehistórico. La señal también incluirá títulos de las franquicias de DC Comics y una porción importante de la programación promete nombres importantes del animé como Dragon Ball-Z, Naruto, y Yashahime: PrincessHalf-Demon.

Adult Swim estará disponible en la señal 455 de Flow y 220 de DirecTV.

CSI Vegas

Desde el lanzamiento de su primer episodio allá por el año 2000, Crime Scene Investigation, más conocida por su siglas CSI, devino en una de las series policiales –en su vertiente “de procedimiento”– más populares de la televisión. Quince temporadas y más de trescientos episodios más tarde, la franquicia está de regreso con esta especie de reinicio y secuela, que llega a la señal AXN dos años después de su estreno en los EE.UU. La trama, que promete “hacer justicia en la Ciudad de los Pecados”, ya incluye dos temporadas completas, con la tercera aprobada y en desarrollo. William Petersen y Jorja Fox repiten sus roles de la serie madre, aunque aquí aparecen de tanto en tanto.

Martes a las 22, por AXN.