Una provocación casi encantadora

"Quiero provocar al espectador que ama la provocación", dijo el artista Marcelo Pombo en las vísperas de su inauguración de Remix , su exposición que se abrió al público el viernes y se inauguró el sábado pasado en el Museo de Arte Contemporáneo de Rosario (Macro, Boulevard Oroño y el río), cuyos siete pisos ocupa hasta el 12 de noviembre.

Como curador y artista a la vez, Pombo mezcla ambas funciones en una muestra ecléctica destinada a incomodar al público habitual del arte contemporáneo con elementos que la proverbial prolijidad de ese estilo cosmopolita suele dejar afuera: rasguidos de guitarra criolla, tejidos indígenas, visiones de extraterrestres, cacharros de barro, el retrato y la obra documentalista de un reportero gráfico, la imagen en terracota de una niña campesina y un tono general de "boda gitana" que parece entusiasmar especialmente al autor de Dos cepitas .

Creada a mediados de los '90, Dos cepitas es junto con otras de Marcelo Pombo una de las obras fundacionales de la colección de arte contemporáneo del Macro, institución a la que el autodidacta nacido en 1959 en Buenos Aires apostó desde sus inicios, y que en 2008 lo llamó como curador de una muestra patrimonial sobre el Grupo Litoral. Fascinado con lo que encontró en los depósitos del museo, hoy redobla la apuesta con hallazgos locales provenientes de su propio "Museo Argentino de Arte Regional" (MAAR), que no es ni más ni menos que una página en Flickr. https://www.flickr.com/photos/museoargentinodearteregional.

El subtítulo, "Nuevos y otros artistas del Grupo Litoral", es engañoso. Los artistas que exponen en Remix son Marcelo Pombo, Mele Bruniard, Claudia Del Río, el alfarero Rubén Winkler, la artista textil neuquina y pintora visionaria María Cristina Ríos Iñíguez, el fotógrafo y videasta Rubén "Palomo" Lescano, el músico Matías Somaliva, la escultora rosarina Nelly Giménez Vallana, alumnas y alumnos de la Escuela de diseño de indumentaria de Rosario y el escultor cordobés Miguel Angel Budini: la suya, Las leñitas (1949) es la única de las obras que proviene de la colección histórica del Museo Castagnino.