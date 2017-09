Una discusión para el año que viene

La intendenta Mónica Fein decidió ayer "dejar en suspenso" hasta fin de año cualquier incremento en la tarifa del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). La mandataria explicó que tomó la decisión teniendo en cuenta el contexto inflacionario y de aumentos que registran los trabajadores rosarinos. De todos modos, a nadie escapa que la decisión de congelar el boleto obedece a la proximidad de las elecciones generales tras la pobre cosecha de votos del Frente Progresista en las internas a concejales del pasado 13 de agosto. La secretaria de la Movilidad, Mónica Alvarado, dijo que más allá del resultado del estudio de costos, que podría estar listo la semana próxima, "la intendenta definió no aumentar el boleto porque entiende que el usuario es un trabajador y en este contexto económico cree que no es oportuno realizar ahora ningún incremento tarifario". La funcionaria adelantó que en las próximas semanas habrá novedades sobre la licitación del nuevo sistema de transporte.

Aunque cuenta con la facultad --a partir de la ordenanza 9143 promulgada en agosto del 2015 que fija dos aumentos automáticos, uno en marzo y otro en setiembre-- la intendenta Fein descartó ayer el incremento de la tarifa del TUP hasta el año próximo. "Nuestro interés es jerarquizar y promocionar la utilización del transporte público de pasajeros y esta decisión se basa en el contexto de aumentos que estamos padeciendo los rosarinos y las variaciones económicas que sufren los beneficiarios de este sistema", señaló Fein.

En la breve comunicación emitida ayer, desde el Palacio de los Leones precisaron que en lo que va de 2017 el municipio lleva invertidos unos 700 millones de pesos en la mejora del TUP. Durante el primer semestre del año se destinaron 200 millones de pesos para la incorporación de 70 unidades 0 kilómetro y para renovar la totalidad de la flota de las líneas 115, 122 y 133. En julio se sumó el nuevo servicio de la línea de troles Q, registrando 170 mil viajes en el primer de mes de viajes. Asimismo, se realizó el intercambio y la instalación de nuevos refugios. Alvarado sumó a las inversiones los gastos operativos relacionados con el Fondo Compensador y el sostenimiento de las empresas La Mixta y Semtur. "La decisión implica un fuerte esfuerzo del estado municipal, creemos que en este sentido hay que seguir trabajando para mejorar el TUP para que cada vez más rosarinos elijan viajar en el transporte público", añadió la titular de la cartera de la Movilidad, quien al ser consultada por el avance de los pliegos de la licitación del nuevo sistema prometió novedades para las próximas semanas.

El último aumento del boleto se produjo el pasado 20 de marzo, cuando el Ente de la Movilidad de Rosario (EMR) aprobó el estudio de costos que arrojó una tarifa de 10,90, pero se fijó un valor de 9,70 por viaje. Fue la primera vez que la intendenta Fein pudo aplicar la ordenanza, ya que por el apagón estadístico del Indec no contaba con la información sobre el Indice de Salarios, cuyos incrementos fueron tomados en cuenta por el autor de la ordenanza, el concejal Osvaldo Miatello (Compromiso con Rosario), como tope para calcular los dos aumentos automáticos. El último índice salarial arrojó una suba del 12 por ciento.

"Cuando se aprobó la ordenanza hubo coincidencias sobre su seriedad y responsabilidad, incluso fue incorporada al pliego licitatorio, no puede estar condicionada a ser usada por conveniencia. Si bien no es obligatorio para la intendenta, me parece que es una norma que debe ser aplicada tal cual está y no tomar la decisión de no hacerlo porque hay elecciones", consideró Miatello. "Si no aumenta la tarifa ahora deberá pasarla a marzo, siempre con el tope salarial de los últimos seis meses, no va a poder tomar un año. Si no, deberá enviar un mensaje al Concejo como se hace habitualmente", concluyó el edil.