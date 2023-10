El éxito El equilibrista, protagonizado por Mauricio Dayub, vuelve a Rosario con un apasionante recorrido por su historia. "Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía 'Frágil'. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no abría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué", dice Dayub, coautor junto a Patricio Abadi y Mariano Saba. La dirección está a cargo de César Brie (A las 20, en Teatro Astengo.)