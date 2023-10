Los restos calcinados de un hombre que se encontraba desaparecido desde agosto pasado, según la denuncia de su familia, fueron hallados hoy en el fondo de su casa del partido bonaerense de Pilar y por el crimen detuvieron a la esposa y a dos hijos de la víctima, informaron fuentes judiciales y policiales.



Una de las claves de los detectives de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones (Sub DDI) Pilar para esclarecer el hecho fue el rastreo de los movimientos de la tarjeta de débito de la víctima, identificada por la Policía y la Justicia como Ariel Alberto Vera (49), ya que al obtener los registros fílmicos constataron que quien hacía las extracciones de efectivo era uno de sus hijos.



Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que todo comenzó el 28 de agosto pasado, cuando el hermano de Vera se presentó en el Destacamento Monterrey de la localidad de Presidente Derqui, para denunciar la desaparición del hombre quien, según uno de sus sobrinos, se peleó con su esposa y luego se retiró de la vivienda, tras lo cual no volvieron a comunicarse con él.



A raíz del inicio de la causa por la averiguación de paradero, se encomendó la investigación a la Sub DDI Pilar, quienes luego de recabar distintos testimonios de familiares de Vera determinaron que el hombre se había llevado consigo una tarjeta de débito con la cual cobraba su pensión.



Por este motivo, los detectives solicitaron los movimientos bancarios y las cámaras de seguridad de las entidades, para poder dar con el hombre buscado.



Luego de obtener las secuencias fílmicas, los pesquisas determinaron que quien hacía las extracciones de dinero de los cajeros no era Vera, sino uno de sus hijos, informaron las fuentes consultadas.



Con la información obtenida, se realizó hoy un allanamiento en urgencia en la casa de la familia de Vera, ubicada en la calle Bolívar al 1000 de Presidente Derqui, de la que participó personal del Gabinete de Búsqueda de Personas de la DDI San Isidro, de la División Canes de la Policía Científica de Lomas de Zamora, de Defensa Civil, de Bomberos y del Centro de Operaciones Municipales (COM) de Pilar.



Tras un rastrillaje, los perros marcaron el fondo de la propiedad, donde finalmente en el pozo ciego hallaron calcinados un cráneo y restos de una columna vertebral que todo indica pertenecen a Vera, aunque eso se confirmará con los resultados de las pruebas de ADN.



Como consecuencia del hallazgo, se dio intervención al fiscal Andrés Quintana, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 descentralizada de Pilar, quien dispuso la aprehensión de Mónica Mariela Quispe (43), esposa de la víctima, y de Alex Exequiel (21) y Jonathan Ariel Vera (25), hijos del hombre denunciado como desaparecido.



Mientras que en función de una serie de testimonios de vecinos se pudo establecer que las discusiones familiares eran frecuentes.



En ese sentido, la principal hipótesis que manejan los investigadores es que, en el marco de una pelea, el hombre fue acuchillado por sus familiares, quienes luego descuartizaron el cadáver y fueron quemando los restos de a poco, añadieron los informantes.



Los tres sospechosos serán indagados mañana por el fiscal Quintana como coautores del delito de "homicidio agravado por el vínculo".