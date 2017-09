El ex canciller Héctor Timerman presentó un escrito en el juzgado de Claudio Bonadio pidiendo que se lo habilite a una “declaración espontánea” en la causa en la que está imputado junto a la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesta “traición a la patria”. A través de su abogado, Alejandro Rúa, invocó una “situación de salud” para que se le permite declarar y “aclarar los hechos” relacionados con la denuncia presentada en su momento por el fallecido fiscal Alberto Nisman por el Memorandum con Irán. “Quiere aclarar bien cómo fue el tema. No quiere más dilaciones en los tiempos, ni que se especule con los tiempos electorales”, indicó Rúa a PáginaI12. El abogado puso en duda que Bonadio acepte el pedido, pero insistió con la necesidad “de brindar explicaciones” ante una serie de acusaciones ventiladas por estos días que, consideró, “carecen de fundamento”. Por ejemplo, la declaración del ex embajador en Siria, Roberto Ahuad, –quien luego se desdijo– sobre una supuesta reunión secreta de Timerman con su entonces par iraní. “Lo de Ahuad ni siquiera es una contradicción. Ahuad no sabe qué pasó en el Alepo porque no existió esa reunión. No hubo una reunión en Alepo con los iraníes. Clarín había dicho que el ex embajador había confirmado esa reunión, cuando no dijo exactamente eso”, remarcó Rúa. El letrado recordó que ya hubo una denuncia por falso testimonio contra Ahuad y que, por otro lado, aquel viaje de Timerman fue público y que no encontró con el iraní.