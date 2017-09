Diego contra Sampaoli e Icardi

Diego Maradona criticó ayer Jorge Sampaoli y Mauro Icardi. “Hoy tenemos una Selección Argentina que cuando ves la formación, me asusto”, afirmó, y consideró que “hay mejores jugadores que los que elige este hombre”, en referencia a Sampaoli. En declaraciones a DirecTV Sports, el campeón del mundo en México 86 sostuvo además que “si quisieron encontrar en Icardi a Batistuta, le erraron muy lejos” y opinó que al cuerpo técnico argentino “se le escapó la tortuga” al intentar reemplazar a Gonzalo Higuaín con Icardi. “Es una falta de respeto. Higuaín pudo haber errado goles que hubieran cambiaron el curso de todos los males de la Selección, pero no se puede limpiar a un jugador por otro que no conocés”, remarcó.