Declaración a los tirones

Después de más de un mes, al presidente Mauricio Macri le arrancaron una declaración sobre la desaparición de Santiago Maldonado. “Estamos trabajando y colaborando con la Justicia en todo lo posible”, respondió el Presidente a un movilero del canal América que lo interceptó en un pasillo a la salida de una actividad. Respecto a los sucesos del viernes luego de la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo, Macri dijo “lamento, lamento mucho”. Y agregó: “Estamos en un momento en el cual lo que no queremos es violencia, pero hay que seguir trabajando juntos”. Macri siguió su camino rumbo al ascensor y no agregó nada más. No quedó claro si cuando se refirió a la violencia hablaba de la represión policial o, lo que es más probable, a los incidentes previos, que según narraron los presentes fueron provocados por infiltrados encapuchados y con las caras tapadas.