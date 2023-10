Desde Roma

Desde que estalló el conflicto entre Israel y Palestina, el pasado 7 de octubre a causa de los misiles y los ataques lanzados por Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, se han realizado decenas de manifestaciones contra la guerra, en América Latina, Europa, África, Asia. La mayoría a favor de Palestina, otras de Israel, pero sobre todo a favor de las poblaciones desprotegidas que son las que más están sufriendo las consecuencias de esta guerra.



Después de 21 dias de enfrentamientos, no se ha llegado a ninguna conclusión ni acuerdo posible pese a que algunos sectores israelíes levantan como una de las banderas importantes, el rescatar a los más de 200 ciudadanos que son rehenes de Hamas. Los palestinos y organizaciones internacionales piden que haya un cese del fuego para que lleguen alimentos, medicinas y otras ayudas a los habitantes de la Franja de Gaza.

Las manifestaciones a favor de la paz y de las poblaciones afectadas continúan. Este sábado se hizo en Roma una marcha nacional a favor de Palestina. Vinieron gente de muchas ciudades como Milán, Bolonia, Florencia. Siete buses con unos 350 pasajeros, que venían de Nápoles para participar de la manifestación fueron detenidos por la policía al ingreso de la capital e inspeccionados detalladamente como medida preventiva.

“Detengan el genocidio. Fin de la ocupación. Palestina Libre”, decía uno de los cartelones de la marcha que en la capital italiana partió de la Puerta San Paolo y recorrió varios kilómetros hasta Plaza San Giovanni. deteniéndose incluso en el Coliseo. Al pasar por la sede ,mundial de la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) uno de los manifestantes saltó algunas rejas y sacó la bandera israelí que estaba en el edificio, junto a las demás banderas de los países miembros. La bandera fue recuperada por la policía.

Según algunas estimaciones de la policía, habrían estado presentes más de 20.000 personas en la marcha de Roma. La mayoría jóvenes. Muchos de ellos llevaban en la cabeza el tradicional pañuelo a cuadros rojo y blanco o negro y blanco, que usan en Palestina y otros países árabes, llamado en árabe kufiya.

Los manifestantes extendieron una bandera palestina de unos 30 metros, que llevaban entre muchos, cantando “Palestina libre”, “Palestina libre” pero también, refiriéndose a Israel con “Asesinos, asesinos. Saquen las manos de los niños”, en alusión a la muerte de cientos de niños palestinos a causa de los bombardeos de Israel. Pero hay que recordar que también a Hamas se le atribuye el asesinato de cientos de niños israelís cuando entraron en las zonas limítrofes con la Franja de Gaza.

Otros carteles decían “USA y OTAN (Organización del Atlántico Norte) controlan nuestra visión de la realidad”, “Solidaridad con el pueblo palestino, por un estado independiente con Jerusalén como capital” y “Detengan el genocidio. Fin de la ocupación. Palestina libre”.

No es la primera manifestación a favor de Palestina que se hace en Italia. Hubo algunas en Milán (norte de Italia),en Teramo (sudeste), en Aosta (norte). En Roma, el 27 se hizo otra en la Plaza del Esquilino de la que participaron algunos políticos, como el presidente del Movimiento Cinco Estrellas (M5S) Giuseppe Conte, quien aclaró que la manifestación no tenía colores políticos “porque la paz no tiene colores políticos” y pidió “construir un camino de diálogo que prevea como final exitoso dos pueblos y dos estados. Ahora hay que interrumpir absolutamente la espiral de violencia” que existe, dijo.

Hace poco más de una semana otra manifestación fue organizada por los estudiantes palestinos que se dieron cita en la Plaza Vittorio de Roma con colores de la bandera palestina (rojo, blanco, verde y negro) en echarpes y banderas y gritaban “Palestina es inmortal, Israel es criminal” y “Libertad para Palestina”. También hubo gente que cantaba “Bella Ciao” una canción de la resistencia italiana contra el fascismo y nazismo durante la Segunda Guerra Mundial. Se estimó que fueron unos 1.000 los participantes.

“Estas manifestaciones, como las que se están haciendo en todo el mundo, son por la lucha del pueblo palestino. Pero también para hacer presión sobre los gobiernos occidentales, en particular Italia y Europa, porque la posición que ha tomado Europa no está de acuerdo con los valores de los europeos. Con lo que está pasando en Palestina, ellos no hacen nada. ¿Donde está la moral de los europeos?”, declaró a Página 12 el palestino Bassam Saleh, originario de Cisjordania pero que vive en Roma desde hace años, y estaba presente en la marcha. Recordó que también en Londres estaban manifestando hoy unas cien mil personas pidiendo que se termine con el conflicto y se dé asistencia a la población de la Franja de Gaza.

Y sobre las posibilidades de tratar sobre la paz añadió: “Si Israel no quiere la paz, hay que presionar para que paren los bombardeos sobre Gaza y se detenga la masacre. Son 2,26 millones de habitantes. No son animales, son personas. En Gaza han habido más de 7.000 muertos, 3.000 de ellos niños. Son niños, no son terroristas. ¿Por qué los matan? Es imposible que el mundo cierre los ojos ante esto”

Otros participantes

“Yo soy solidario con le pueblo palestino desde hace por lo menos 50 años -dijo a Página/12 otro de los participantes de la marcha, el alemán Lutz Kuhn, que vive en Milán- y sentí la obligación de estar presente porque lo que está viviendo el pueblo palestino es demasiado tremendo”.

Leila Ammar y Maria Larbi son nacidas en Italia pero de padres tunecinos. Maria estudia para ser enfermera y Laila estudia idiomas. Palestina es “un pueblo que resiste por la propia tierra. Si yo fuera a la casa de alguien y decidiera ocuparla, pienso que quien vivía ahí defendería su casa”, comentó Leila en alusión a la ocupación de territorios palestinos. En cuanto a la actitud que debería tener el gobierno italiano, Maria comentó: “Debería estar del lado de los oprimidos y no de los opresores a los que no debería ayudar económica y militarmente. Han muerto unas 7.000 personas en 20 días. Nos dicen que la historia nos debería enseñar algo para no cometer los mismos errores. ¿Por qué enseñarla en la escuela si el gobierno mismo no aprende de la historia?”

“Estamos aquí para no permanecer en silencio ante lo que aparece como un genocidio, una constante violación de la Convención de Ginebra que comete Israel desde que nació el estado de Israel. -dijo a Página 12 Alesio Careci, estudiante de Bellas Artes en la ciudad de Bolonia. “La idea de esta manifestación es hacer presión sobre el gobierno y mostrarle que una parte del país no está de acuerdo con la narración dominante en los medios, que no nos haremos tomar el pelo como lo hicieron en los últimos 20 años con las guerras en Irak y Afganistán cuando dominaba una narración pro Estados Unidos. Nosotros no estamos para asistir en silencio al genocidio del pueblo palestino”, agregó.

Alessandra Barba, estudiante de Astrofísica en la universidad de Bolonia, destacó por su parte que ante el conflicto entre Israel y Palestina es necesario tener una “narración real de los hechos” y criticó al periodismo que no presenta los hechos imparcialmente. Y en cuanto al gobierno destacó la necesidad de “garantizar las ayudas humanitarias”. “Todo esto es absurdo y alarmante que esté ocurriendo en 2023. La historia nos juzgará, pero no dentro de 40 años como sucedió con el nazismo, sino mañana”, concluyó.

Palestina en el mundo

En América Latina, en particular en Bogotá, en Lima, en Ciudad de México y en Caracas, cientos de personas salieron a manifestar contra los ataques de Israel contra Gaza, calificados como un “genocidio” y no como una guerra. Pero también reaccionaron en Brasil, Puerto Rico, Chile y Ecuador para mostrar su apoyo a Palestina, condenando los continuos ataques de Israel a la Franja de Gaza.

En Europa la gente también manifestó en numerosas ciudades como Estocolmo, capital de Suecia, en París pese a que habían habido varias prohibiciones por miedo a eventuales atentados, en Belgrado, en Bruselas , en Rotterdam. En varias de estas marchas la gente llevaba cartelones que decían "Un corazón para Palestina, detengan la violencia inmediatamente" y coreaban consignas como "Palestina libre" e "Israel es un terrorista, Netanyahu es un terrorista".

En otros países como Egipto, Turquía, Líbano, Jordania, Yemen, Marruecos, Sudáfrica, Indonesia, Malasia, también la gente expresó su apoyo a Palestina, a veces en torno a algunas mezquitas, otras veces por la calle o frente a las embajadas de Israel o de Estados Unidos.

Por los judíos muertos y secuestrados

“Detengan el fuego ahora”, miles de manifestantes, la mayoría judíos, participaron el 27 de octubre de una manifestación en la Gran Central Station de Nueva York, un lugar importante de la ciudad porque llegan trenes y subtes de toda la región. Llevaban unas remeras negras que decía “no en mi nombre”, aludiendo a los ataques de Israel.

Pocos días después del 7 de octubre, la comunidad judía de Roma recordó a las más de 200 personas secuestradas por Hamas en Israel colocando una larga mesa de Shabbat para ellos, fuera de la principal sinagoga de la capital, y sillas vacías en torno. El Shabbat se empieza a celebrar el viernes al atardecer y termina el sábado a la misma hora. Los judíos no trabajan ese día. Sobre cada silla se había colocado un papel con el nombre y la foto de cada una de las personas secuestradas.

También en Berlín se hicieron manifestaciones multitudinarias a favor del pueblo israelí y el monumento famoso llamado Puerta de Edimburgo, se iluminó con los colores de la bandera de Israel y con las fotografías de los rehenes israelís en manos de Hamas. En otros países europeos como Francia, España y Reino Unido también se hicieron también manifestaciones a favor de la población de Israel.

El 9 de octubre, en Buenos Aires, donde reside una de las comunidades judías más numerosas de las Américas después de Nueva York, mucha gente salió a manifestar por las calles para expresar su solidaridad luego de la invasión que dejó miles de muertos y heridos en Israel el 7 de octubre.