Corral, "el benefactor"

Desde Santa Fe

El intendente José Corral intentó descalificar ayer una investigación periodística que destapó el manejo de fondos públicos para clientelismo y campaña electoral. "Es una operación mediática. No merece ningún comentario", se desligó en tono socarrón, pero no negó la denuncia ni explicó por qué repartió millones entre organizaciones no gubernamentales dirigidas por punteros de Cambiemos que apoyan a su delfín, Carlos Pereira, quien encabeza la lista de concejales del macrismo. Al tope de los subsidios están dos ONG: "Los Redimidos de Cristo" de Ricardo Gudiño que recibió 2 millones 900 mil pesos entre 2012 y 2017 y "Jehová Jireh" de Juan Carlos Viñas ("El gitano"), un afiliado de la UCR a quien Corral nombró en planta permanente en 2015 y su entidad se benefició con un millón 500 mil pesos en el mismo período. El Concejo Municipal citó para hoy, a las 10, al secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, para pedirle explicaciones por lo que la concejal del PJ y autora de la iniciativa, Alejandra Obeid, consideró la "utilización" de recursos públicos "con fines político partidarios".

La "boca de expendio política", como la llamaron los colegas que hicieron la investigación, Maximiliano Ahumada y Nicolás Lovaisa, es el Programa de Iniciativa Comunitaria y Cooperativas de Trabajo al que el intendente le aumentó el presupuesto a más de 94 millones de pesos. El primer informe ("Las cajas negras de Corral") que publicó el portal Diario Santa Fe reveló que "en cinco casos investigados se repartieron más de 12 millones de pesos, aunque previamente crearon distintas asociaciones para canalizar" los fondos. "Y lo concretaron de manera burda: pusieron como responsables de las ONG a punteros políticos, empleados de la Municipalidad o del Concejo y hasta parientes de funcionarios". Entre esos referentes "hay al menos ocho que estuvieron involucrados en más de 20 causas judiciales", precisó.

Además de las ONG de Gudiño y Viñas, las otras subsidiadas son: "Santa Fe Nuestro Futuro" que recibió más de 3 millones de pesos (la dirige Susana Guadalupe López, esposa del ex director del programa de Participación y Promoción Ciudadana, Roberto "Tito" Montenegro), "Cambiar por la gente" que recibió 2 millones 200 mil pesos entre 2013 y 2017 y "La Casa del Sur" con 2 millones 80 mil pesos, que está a cargo de un ex aliado de Corral y ex presidente del Concejo, Leonardo Simoniello.

El domingo, la investigación escaló en el programa ADN, que conduce el periodista cordobés Tomás Méndez por el canal de cable C5N. Los concejales peronistas Ignacio Martínez Kerz y Juan Cesoni recordaron que ya el año pasado Corral había invertido medio millón de pesos en una casa que le compró al hijo de Gudiño. "Los Redimidos de Cristo tiene ocho miembros y cinco de ellos son Gudiño. El tesorero es un empleado municipal y entre 2012 y 2017 recibió más de dos millones de pesos y una casa, todo esto manejado por los Gudiño", relató Cesoni.

‑-¿Corral le compró una casa a un puntero del partido? --se sorprendió el periodista Méndez.

‑-Así como suena es --respondió Martínez Kerz. "En síntesis, lo que hay es una banda cuyo jefe es el intendente Corral", completó Cesoni.

Ayer, Diario Santa Fe publicó un segundo informe sobre el "uso electoral de fondos públicos". "Las cajas negras de Corral son para hacer campaña" -tituló‑ y acompañó la nota con la foto de militante de "Los Redimidos de Cristo" mientras pinta un tapial para la campaña de Pereira.

Corral dijo que el informe de la TV "no merece ningún comentario. Es una operación política de un medio que además está muy identificado políticamente", impugnó.

‑¿Le llama la atención que participaran tres concejales de la oposición? --preguntó la movilera de LT10, una emisora muy vinculada al intendente.

‑-Hay que preguntarles a ellos --respondió. Y volvió a descalificar a C5N por una supuesta pifia en el escrutinio de 2015. En las primarias del 13 de agosto, Corral también anunció el triunfo de Cambiemos en la provincia, pero el recuento de votos lo desmintió: ganó el Frente Justicialista.

Acerca de la interpelación a Medrano en el Concejo prevista para hoy, Corral exageró: "Estamos en un diálogo institucional, siempre dispuestos a intercambiar lo que sea necesario. Nuestros funcionarios van cotidianamente al Concejo y contestamos todos los pedidos de informes".