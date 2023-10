Carta abierta al Obispo de Formosa José Vicente Conejero, quien llamó a votar en blanco en el próximo balotaje:

"Yo estoy contra los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar —afirma el Señor—. Yo estoy contra los falsos profetas que cuentan sueños mentirosos, y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones —afirma el Señor—. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo —afirma el Señor-". Jeremías 23:31-32.

La verdad, siento vergüenza de que pertenezcamos a la misma Iglesia Católica; me da igual que sea Obispo o al revés, justamente por eso no puedo entender que para usted sea lo mismo Massa que Milei. O es un infiltrado o el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y el Magisterio del Papa Francisco usted se lo pasa por donde ya se imagina.

Ni Myriam Bregman se atrevió a tanto.

Usted se lavó las manos como Pilatos, así le dijo el senador formoseño Mayans y se quedó corto.

Un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo Jesús. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Es mucho pedirle la renuncia? Para mí lo mínimo que podría hacer. Y no dudo que el Papa la aceptaría.

¿Que esta no es forma de hablar a un Obispo? ¿Y cuál es la forma de hablar a nuestro Pueblo un representante de la Iglesia, la suya? Que en aras de una supuesta (estúpida) neutralidad no solo no se juega, sino que extravía al Pueblo de Dios. ¿No sabe que su función es guiar a las ovejas y no dejarlas a merced de los lobos (o leones)? Claro para eso hay que tener olor a oveja y usted más bien huele a franquismo.

¿No leyó la carta de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina, de la cual usted forma parte, que nos dijo hace unos días que no hay "Libertad sin Fraternidad, Justicia Social y Paz"? A buen entendedor, pocas palabras bastan.

¿No escuchó al Papa Francisco hablando de los falsos profetas y del flautista de Hamelin? No me diga que no sabe a quién se refería. ¿Tampoco escuchó la Misa y leyó la carta de los curas villeros en la que advertían de un país donde la Justicia Social, pilar del Evangelio, sea una mierda?

Retráctese o renuncie. ¿O está a favor de la venta de niños y niñas, de órganos, o está de acuerdo con que el Papa Francisco es el representante del Maligno en la tierra?

Nunca es tiempo para tibios pero mucho menos ahora. Debe saber, si alguna vez leyó el Nuevo Testamento, que a gente como usted Dios lo vomitará de su boca (Apocalipsis 3,16 ).

Así dice el Señor Todopoderoso: "No hagan caso de lo que dicen los falsos profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas; cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor". Jeremías 23:16



* Sacerdote del grupo de curas en opción por las y los pobres.