Inflación CGT: 1,6

La inflación se ubicó en 1,6 por ciento en agosto y acumuló un 26,6 por ciento en los últimos doce meses, según el Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT. La entidad precisó que una familia de cuatro personas necesitó el mes pasado 15.616 pesos para no ser pobre y 6942 para no ser indigente. A su vez, un individuo adulto requirió 5145 pesos para no caer en la pobreza y 2225 pesos para no entrar en situación de indigencia. En tanto, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) informó que su IPC arrojó un aumento del 1,3 por ciento el mes pasado y el 24,3 por ciento en los últimos 12 meses. FIEL aclaró que la inflación núcleo “mantuvo la tendencia decreciente a nivel anual, aunque con una reducción mucho más moderada”.