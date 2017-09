Bebé atacada por un perro

Un perro de raza pitbull mató a una bebé de un año y provocó heridas de gravedad en el brazo a su madre, en una casa del barrio de La Tablada, del partido bonaerense de La Matanza. El lunes, “el animal estaba atado, pero de alguna manera logró soltarse y atacó a la niña”, indicaron fuentes de la Fiscalía General de La Matanza, que afirmaron que no hay imputados ya que el perro era de la familia. La causa quedó a cargo de la fiscal Andrea Palin, de la UFI 9, bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”. Las mismas fuentes contaron que un grupo de vecinos acudió en ayuda de la bebé y su madre luego de escuchar los gritos, y que golpeó al animal con palos para que soltara a la mujer. Ella y su bebé fueron trasladadas al Hospital Ballestrini de Ciudad Evita. La mujer fue operada del brazo y la niña, derivada al Hospital de Niños de San Justo, en donde murió a causa de las graves heridas recibidas en la cabeza. Horas más tarde, el perro fue capturado por los vecinos en la calle y llevado al Centro de Zoonosis de Villegas. Allí quedó bajo custodia del área de veterinaria a disposición de la Justicia. El padre de la bebé aseguró que “el perro no es asesino. Era un perro de familia, pero lo que ocurrió fue una desgracia que nos marcó la vida”, y aclaró que “no había sido entrenado para matar”. “Lo criamos lo mejor posible. Jamás me demostró una actitud extraña, ni conmigo ni con mi familia, nada que me pudiera hacer dudar”, agregó luego.