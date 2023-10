El expresidente Mauricio Macri continuó atacando a las autoridades de la Unión Cívica Radical (UCR) al sostener que "no va la pena hablar" con el presidente del Comité Nacional radical y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, ni con el senador Martín Losteau, y los calificó de "perdedores" por la decisión de mantenerse prescidentes para el balotaje.

Además, el fundador del PRO señaló que su apoyo a Javier Milei responde a la decisión de "votar al menos malo" en la segunda vuelta y reconoció que el candidato de la ultraderecha "es una incógnita" en caso de llegar a la Casa Rosada. "Estamos en presencia de Mauricio Macri en su peor versión", le respondió Morales.

Macri recargado contra el radicalismo

"Lousteau y Morales son una minoría en el radicalismo y son perdedores. La mayoría de los radicales se han modernizado, ellos no representan el sentir del radicalismo", atacó Macri durante una entrevista en la noche del domingo, al hablar de quienes tuvieron la responsabilidad de comunicar la decisión de la UCR en medio del estallido de Juntos por el Cambio del miércoles pasado.

Macri consideró que fue malo para la alianza entre el PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica que Morales quedara como presidente del Comité Nacional --cargo que ocupa desde 2021--, a pesar de que los socios fundadores de Juntos por el Cambio, el dirigente radical Ernesto Sanz y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se pronunciaron antes en contra del respaldo a Milei.

"Fue malo para JxC que Morales haya tomado la presidencia (de la UCR) pero no vale la pena hablar de ellos", indicó Macri en diálogo con LN+ y agregó que el expresidente radical Raúl Alfonsín, en 2002, fue al Senado porque "no aguantaba más las cosas que hacía Morales. Así que las canas verdes que me sacó a mi, ya se las sacó a Alfonsín en su momento".



Por último, el fundador del PRO encargó de hablar sobre la historia del radicalismo, como lo hace su aliado Javier Milei, al reivindicar las ideas "más modernas" Torcuato de Alvear y Leandro N. Alem, en contraposición a Hipólito Yrigoyen y Raúl Alfonsín.

"Con Milei tenemos todas las incertidumbres"

Luego de castigar a los referentes radicales, Macri mostró también un tono más crítico respecto de Milei, a quien le había jurado su respaldo "incondicional" en sus primeras declaraciones pública tras el acuerdo anunciado por Patricia Bullirch el miércoles pasado. "Yo no adherí a Javier Milei sino que entendemos cómo funciona un balotaje, es una instancia donde se vota por lo menos malo", devaluó la figura presidencial del candidato de La Libertad Avanza.

Y reconoció que "con Milei tenemos todas las incertidumbres". "No lo conocemos, nunca gobernó, lo único que sé es que las dos veces que lo vi nunca me mintió", evaluó Macri sobre el diputado nacional, quien sería "una incógnita" en caso de llegar a la Casa Rosada. De todas maneras, algunos ejes de su posible gobierno ya los dejó bien en claro: más ajuste, privatizaciones de las empresas públicas, cierre del Banco Central y dolarización de la economía.

Con Milei en segunda vuelta, Macri aseguró que su candidata era Patricia (Bullrich) y sobreactuó "jugué todo lo que tenía para que ella ganara". Las palabras tienen eco de la campaña electoral en la que la propia Bullrich se mostró enojada por los guiños de Macri hacia el candidato de la ultraderecha. "Se perdieron las elecciones porque hubo dos propuestas de cambio", dijo.



Sin embargo, Macri se encargó de seguir echando culpas al resto de sus aliados en Juntos por el Cambio. "Nos perjudicó no elegir a dedo un candidato, eso nos desgastó. Especialmente porque una de la propuestas era más vista como de continuidad", le apuntó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y consideró que fue esa visión la que le dio lugar a Milei, a pesar de que Bullrich ganó la interna.



"El problema de Macri es la ambición de poder"

"Estamos en presencia de Mauricio Macri en su peor versión: miente, descalifica personalmente para ganar en el debate de ideas, desacredita y no se hace cargo de la gran responsabilidad que tiene de poner en riesgo a Juntos por el Cambio", sentenció Morales tras los dichos del ex presidente, al que le advirtió que su problema es "la ambición desmedida de poder".

El presidente del Comité Nacional de la UCR le apuntó a Macri por negarle al país "una fuerza opositora coherente", en contra mano de la decisión del radicalismo de considerar que la elección del domingo pasado los ubicó como opositores desde el Poder Legislativo nacional y con la fuerza de las gobernaciones e intendencias ganadas.



"Primero, debilitó y le hizo todo el daño posible a Horacio Rodríguez Larreta. Luego, perjudicó a Juntos por el Cambio y a Patricia Bullrich. Ahora solo busca protagonismo sosteniendo a Javier Milei, una persona con desequilibrio emocional y propuestas imposibles de implementar", describió Morales el recorrido del fundador del PRO durante la campaña electoral, tras tener que declinar su propia candidatura.

"Además de negar el Holocausto y la dictadura, lo que pone en riesgo la democracia que logramos para nuestro pueblo", advirtió el referente del radicalismo sobre el peligro que representa la figura de Milei.

Por último, en otro posteo en su cuenta de la red social X, Morales compartió una serie de notas en las que se muestran los proyectos de ley que Milei votó junto al oficialismo en la Cámara de Diputados. "Gracias al apoyo de Javier Milei, el kirchnerismo pudo sacar sus grandes iniciativas de campaña, como impuesto a las Ganancias, compre sin IVA y tasa aeroportuaria. Muchos de los miembros del PRO, como Cristian Ritondo, fueron coautores de leyes que beneficiaron al oficialismo", apuntó.

"Ex presidente, basta de hipocresía. Le dejo este compilado para refrescarle un poco la memoria", fueron las palabras del radical.